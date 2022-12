LA RICONOSCETE DALLA TUTINA MALANDRINA DI PIZZO? DOVREBBE COPRIRSI MA NON LO FA, LE SUE TRASPARENZE MANDANO IN TILT I PIPPAROLI SOCIAL CHE LASCIANO COMMENTI E ETTOLITRI DI BAVA SUI SUOI SCATTI BOLLENTI - POCHI GIORNI FA AVEVA AMMESSO CHE IN PASSATO ALCUNE SUE FOTO SONO STATE ECCESSIVAMENTE RITOCCATE. COME SE NE AVESSE BISOGNO – CHI E’?

Da “Diva & Donna”

elisabetta canalis

Elisabetta Canalis, 44 anni, condivide sui social alcuni scatti super sexy, coperta (poco) con una trasparentissima tuta di pizzo, di un brand di intimo di cui è testimonial. L'ex velina, mamma di Skyler Eva, 7 avuta dal marito chirurgo ortopedico Brian Perri, sulla foto scrive solo, in inglese: «Allacciala», come dire: «Dovrei coprirmi ma non lo faccio», per la gioia dei fan.

COSA È: Un intimo all'ultimo grido, la tutina intera di pizzo, su cui l'ex velina appoggia solo una classica giacca nera.

POCHE PAROLE: Lace it up. Letteralmente: «Allacciala», la frase con cui Eli, ironica, accompagna le foto in cui di allacciato non c'è proprio nulla.

TUTTO VERO: Nessun filtro su queste immagini che in poco tempo hanno superato i 140 mila "like", e qualche commento non proprio di buon gusto. La showgirl pochi giorni fa aveva ammesso che in passato alcune sue foto sono state eccessivamente ritoccate. Come se ne avesse bisogno...

