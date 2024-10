LA RICONOSCETE TUTTA IGNUDA? SU INSTAGRAM LE CHIEDONO LE FOTO DEI PIEDI, HA AVUTO UNA LIAISON CON NEFFA. DA PICCOLA SI SENTIVA UN BRUTTO ANATROCCOLO. HA RECENTEMENTE POLEMIZZATO CON UNA BALLERINA LA QUALE HA DETTO CHE “SICCOME HO ORECCHIO E SENSO DEL RITMO, SO (GIÀ) BALLARE. LA INVITO A CANTARE DATO CHE ANCHE LEI HA IL SENSO DEL TEMPO E L’ORECCHIO PER SENTIRLO. MA DOVREBBE FARLO CON 7 GIORNI DI TEMPO E PROVE RISICATE” – DI CHI SI TRATTA?

Da leggo.it

nina zilli

Nina Zilli, concorrente di Ballando con le Stelle 2024, ha recentemente espresso il suo disappunto su Twitter nei confronti di una ballerina che avrebbe insinuato che la cantante, avendo senso del ritmo e orecchio musicale, sapesse già ballare. Questo commento ha infastidito l’artista, che non ha esitato a rispondere in modo deciso sui social: «Una ballerina ha detto che siccome ho orecchio e senso del ritmo, so (già) ballare.

La invito a cantare “Per sempre” dato che anche lei ha il senso del tempo e l’orecchio per sentirlo. Ma dovrebbe farlo con 7 giorni di tempo e prove risicate, ballare quick step partendo da zero. E sono ultra-fiera. Mi dispiace ma con la mia intonazione e il mio orecchio, ci canto, sento il 2 e il 4 e chiamo gli stacchi. La danza è una disciplina legata alla musica. Ma se uno balla non è detto che sappia cantare e andare a tempo suonando, o viceversa».

nina zilli

Chi è la ballerina a cui si riferisce Nina Zilli

Nina Zilli si stava riferendo ad un intervento televisivo dell'ex maestra di ballo del dancing show Lucrezia Lando.

Lucrezia in un'intervista a La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha utilizzato queste parole nel descrivere il percorso di Bianca Guaccero e di Nina Zilli: «Sono state bravissime, la loro prima volta in pista a Ballando è stata spettacolare.

Sono due fuoriclasse che hanno diviso il pubblico, si tratta di due concorrenti che sono avvantaggiate. Nina Zilli non ha mai ballato ma essendo cantante il ritmo ce l’ha nel sangue. Invece, Bianca nel suo passato ha la danza e non l’ha mai nascosto».

nina zilli

C'è stato un malinteso?

Molti utenti sui social non si sono trovati d'accordo con le parole di Zilli, in quanto Lando avrebbe detto di lei che ha l'orecchio musicale e sia avvantaggiata per quello, non che sapesse già ballare. Vedremo se ci sarà un chiarimento tra Lucrezia e Nina riguardo questo punto, o se Zilli continuerà a sentirsi attaccata dalle parole della ballerina.

NINA ZILLI, CHI È IL FIDANZATO DANTI

Da deejay.it

Danti, al secolo Daniele Lazzarin, è il fidanzato di Nina Zilli, con cui ha iniziato una relazione nel 2019. La coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel febbraio 2020, in concomitanza all’inizio della pandemia.

Prima di incontrare Danti, Nina Zilli ha avuto una relazione di sette anni con Riccardo Gibertini, musicista e trombettista, e una più breve con Neffa.

nina zilli fuori di seno a italias got talent 1

Daniele Lazzarin, in arte Danti, è cofondatore dei Two Fingerz ma ha progressivamente lasciato il mondo del canto per dedicarsi al lavoro di autore e produttore. Ha collaborato con artisti come Fedez e ha lavorato anche a progetti televisivi e radiofonici, alcuni dei quali con Fiorello.

Nonostante il cambio di rotta nella sua carriera, Danti ha pubblicato lo scorso ottobre “L’ultimo disco (Parte 1)”, il suo primo progetto ufficiale dopo sette anni di pausa. Prima della “Parte 2”, ha pubblica anche una canzone, un remake di Anna in featuring con Nina Zilli che la coppia ha dedicato alla figlia Anna Blue.

