freddie mercury freddie mercury

Gabriella Sassone per Il Tempo.it

Dopo il grande successo mondiale del film "Bohemian Rhapsody" arriva la performance inedita del leggendario Freddy Mercury. La Universal Music Group (UMG)/UMe ha annunciato poche ore fa l'uscita di “Time Waits For No One”. Per la prima volta in assoluto, dopo quattro decenni, una versione inedita di "Time", registrata nel 1986 da Mercury per il concept album dell'omonimo musical di successo, è finalmente arrivata. Dopo due anni di lavoro del musicista di successo a livello mondiale, il cantautore e produttore Dave Clark, amico di lunga data di Freddie, usando il titolo completo della canzone, Time Waits For No One, disponibile da Virgin EMI/Universal Music Group/UMe il 20 giugno 2019, insieme a un nuovo video potente e profondamente commovente. "Time Waits For No One" mostra Freddie Mercury al suo massimo: una performance completamente spoglia, accompagnata da un solo pianoforte, che mostra una delle voci più amate e spettacolari della musica.

Il video che vi mostriamo delizierà i milioni di fan dei Queen e di Freddie in tutto il mondo, che godranno di una visione inedita di Freddie ai massimi livelli del suo talento accattivante, iconico ed elettrico, registrato un pomeriggio dell'aprile del1986, a Londra, al Dominion Theather. Questo video fa seguito al successo globale e senza precedenti del film biografico dei Queen dello scorso anno, 'Bohemian Rhapsody', la pluripremiata biografia musicale con il più alto incasso della storia, che ha registrato più di 900 milioni di dollari al botteghino. Remi Malek ha vinto un Oscar, un BAFTA e un Golden Globe come Miglior attore, per la sua interpretazione di Freddie Mercury sul grande schermo. Nel dicembre 2018, l’iconico brano dei Queen è stato nominato il singolo più ascoltato in streaming del 20esimo secolo, nonché la canzone Classic Rock più trasmessa di tutti i tempi.