RIGORE È QUANDO BASSETTI FISCHIA - L'INFETTIVOLOGO ONNIPRESENTE IN TIVÙ RACCONTA A "UN GIORNO DA PECORA" I SUOI 20 ANNI DA ARBITRO DI CALCIO, FINO ALLA SERIE D, TRA INSULTI E MINACCE: "IN SARDEGNA ASSEGNAI UN CALCIO DI RIGORE AL 95', POI DOVETTI ANDARE ALL'AEROPORTO NASCOSTO DENTRO UNA CAMIONETTA DELLA POLIZIA. A SANREMO INVECE MI SFASCIARONO LA MACCHINA" - "VIA LE MASCHERINE ALL'APERTO DA METÀ GIUGNO…" - VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora"

matteo bassetti giovane

“Ho fatto l'arbitro di calcio per 20 anni, sono arrivato fino alla serie D. Una volta ho dato un calcio di rigore al 95esimo in un derby in Sardegna, Sant'Antioco contro Carloforte: mi dovettero portare all'aeroporto di Cagliari nascosto dentro una camionetta della polizia....”

A rivelarlo è uno dei volti più conosciuti tra i medici che si stanno occupando della pandemia, Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale S. Martino di Genova, che oggi, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha 'svelato' quella che era la sua grande passione da ragazzo.

Quel rigore che aveva incautamente dato almeno c'era? “Per me c'era, ma per tutti quelli che erano lì non era così...”. Ha avuto anche altre esperienze simili nella sua lunga carriera arbitrale? “Moltissimi. Ad esempio una volta mi hanno sfasciato completamente la macchina, a Sanremo”.

MATTEO BASSETTI CON LA MASCHERINA

Cosa aveva combinato per provocare quella reazione dei tifosi? “Ero andato lì con un amico, in macchina, e” dopo la partita “ad un certo punto arrivarono varie pattuglie della polizia che mi accompagnarono al casello autostradale. Io dissi: ora che è tutto finito voglio andarmene al Casinò”. E cosa le risposero le forze dell'ordine? “Il maresciallo di mi disse: se non se ne va da Sanremo le do il foglio di via....”.

LA VACCINAZIONE DI MATTEO BASSETTI

Il medico a Un Giorno da Pecora ha commentato una recente dichiarazione del collega Massimo Galli, che aveva spiegato di voler interrompere le sue presenza in tv. “Prima o poi spariremo anche noi virologi e infettivologi, speriamo presto, perché vorrà dire che sarà finita la pandemia. Finché ci sarà il virus, la gente preferisce ascoltare chi è competente. Noi andiamo in tv per parlare di pandemia – ha concluso Bassetti a Rai Radio1 - se bisogna parlare d'altro, meglio stare a casa”.

matteo bassetti

La pandemia? “A settembre credo che la 'partita' sarà finita, me lo auguro, magari avremo ancora dei ricoveri ma non con i numeri del passato. Le mascherine? Quando arriveremo a 30 milioni di vaccinati, a 3 settimane dalla prima dose, si potranno togliere le mascherine all'aperto".

matteo bassetti a un giorno da pecora

Quando crede si raggiungeranno quei 30 milioni di vaccinati? “Credo a metà giugno, a quel punto si potranno già togliere le mascherine all’aperto”. Cosa ne pensa della possibilità di fare la seconda dose del vaccino Pfizer a 42 giorni invece che a 21, come previsto dalla casa farmaceutica? “Secondo me è giusto - ha detto Bassetti a Rai Radio1 - mi sembra una decisione di buonsenso”.

