PER RISOLLEVARE SANREMO CI VUOLE LA ZIA MARA – MARA VENIER CONDURRÀ LA SERATA FINALE DI SANREMO CON AMADEUS. L'UFFICIALITÀ È ARRIVATA DIRETTAMENTE DAL CONDUTTORE OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA DI “CHIAMATE MARA 3131”, IL PROGRAMMA DELLA VENIER SU RADIO2 – “TI VOGLIO VICINO A ME, VOGLIO CHE TU SIA LA PRIMA DONNA A SCENDERE LA SCALA…” - VIDEO

Ida Di Grazia per www.leggo.it

CHIAMATE MARA 3131 - LA TRASMISSIONE DI MARA VENIER SU RADIO2

Sanremo 2020, Mara Venier condurrà la serata finale. La proposta in radio di Amadeus. Festival di Sanremo ai nastri partenza dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai1 . Se sui cantanti sappiamo ormai quasi tutto, mancano ancora i nomi delle donne che affiancheranno Amadeus durante le serate della 70ma edizione del Festival.

MARA VENIER

Ospite telefonico della prima puntata di "Chiamate Mara 3131", il programma radiofonico di Mara Venier in onda da oggi su Radio 2, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, Amades, ha ufficialmente chiesto a Mara Venier di affiancarlo nella conduzione della serata finale. «Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala - ha detto Amadeus - Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila». Una proposta incredibile che la Venier ha accettato con gioia e con ironia: «Senza tacchi, ma ci sarò. Sono onorata!». La doemnica successiva la venier tornerà sul palco dell'Aistone per la puntat tradizionale di Domenica In speciale Sanremo con tutti i cantanti.

