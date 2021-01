LA RISPOSTA (INDIRETTA) DI AMADEUS A FRANCESCHINI CHE DICEVA "NO" ALLA PRESENZA DI PUBBLICO E FIGURANTI AL FESTIVALÈ AFFIDATA A UNA FRASE DI ARISTOTELE: “L’IGNORANTE AFFERMA, IL COLTO DUBITA, IL SAGGIO PENSA” - MA PERCHE’ IL CONDUTTORE CONDIVIDE, COME FOSSE UN ADOLESCENTE, LO STESSO ACCOUNT INSTAGRAM CON LA MOGLIE? AH, SAPERLO...

giovanna e amadeus

La questione del pubblico in sala all'Ariston durante le serate del 71esimo Festival di Sanremo continua a sollevare dubbi e discussioni. Tanto che anche il ministro Franceschini ieri aveva postato un tweet su questo argomento, sostenendo che "il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri" e quindi momentaneamente chiuso al pubblico.

Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, che condividono lo stesso account Instagram, sembrano però pensarla diversamente. Infatti, a distanza di un giorno dal tweet di Franceschini, tra le loro stories è apparso uno screenshot che sembra essere proprio una risposta indiretta al ministro.

giovanna e amadeus

Nella storia postata dalla coppia, che riporta la risposta ufficiale ad una FAQ di Palazzo Chigi, si legge chiaramente: “Quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento coreografico o comunque strettamente funzionale alla trasmissione”.

Nel post si leggono anche le ulteriori disposizioni del Governo che regolano questa eccezione: “Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi.

dario franceschini con la mascherina

Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore”.

