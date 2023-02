Alberto Dandolo per Oggi

nunzia de girolamo ciao maschio

Nunzia De Girolamo è tornata in tv al timone di "Ciao maschio", programma del sabato notte di Rai1. L'ex parlamentare è in grandissima ascesa ed è assai stimata dai vertici del Servizio pubblico tanto che sarà uno dei volti dell' estate della rete ammiraglia. La poliedrica Nunzia è infatti in pole per la conduzione di Estate in diretta, lo spin-off vacanziero di Vita in diretta che quest 'anno non vedrà come protagonisti la brava Roberta Capua e il giornalista Gianluca Semprini. In alternativa alla trasmissione pomeridiana la De Girolamo è opzionata per Uno mattina estate. Quale dei due storici contenitori otterrà?

Ha suscitato non poco scalpore la notizia del "matrimonio" del giornalista Roberto Poletti con il suo storico compagno Francesco Naccari. Sembra che i dirigenti della Lega, partito non proprio arcobaleno, a cui Poletti è da sempre simpatizzante siano rimasti assai stupiti visto che il conduttore non aveva mai pubblicamente comunicato le proprie inclinazioni sessuali . Poletti ha inoltre rimosso la fede dal dito durante le ultime ospitate tv in Mediaset e ciò ha scatenato un profondo risentimento nel suo neo "marito".

anna falchi

Wilma Goich è stata una delle protagoniste di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip. La nota cantante è stata eliminata nei giorni scorsi dopo una lunga e discussa permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia. Però la indomita Wilma può ritenersi soddisfatta! Ha infatti messo da parte un bel gruzzoletto visto che il cachet ricevunto è ammontato a circa 8 mila euro a puntata. Cifre che il longevo reality Mediaset si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda . Il budget ora latita e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti. Aspitanti famosi e a buon mercato!

È in forte ascesa Giulia De Lellis, la giovane influencer che sui social conta oltre cinque milioni di follower e a cui si affidano numerose aziende per promuovere i propri prodotti. La intraprendente Giulia però vuole fare il grande salto e diventare un volto noto della tv generalista. È per questa ragione che ha lottato con tutte le sue forze per diventare una delle nuove giurate della trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci Il cantante mascherato. Nonostante le pressioni di Francesco Facchinetti, suo agente e anche presenza fissa nello show canterino, la De Lellis non ce l'ha fatta e a lei la Carlucci ha preferito Christian De Sica. Riuscirà la imprenditrice del web a trovare una collocazione sul piccolo schermo? Chi vivrà vedrà.

adriana volpe

Piersilvio Berlusconi avvierà a breve una serie di importanti cambiamenti in alcune posizioni chiave della dirigenza di Mediaset, un giro di poltrone che farà molto rumore. Ci saranno alcune importanti novità anche sul versante artistico che vedrà alcuni volti noti salutare il Biscione ed nuovi entrare. A tal proposito si fa sempre più insistente a Cologno Monzese la voce che il figlio del Cavaliere abbia come obiettivo quello di far rientrare in azienda Alessia Marcuzzi, storico volto Mediaset e da lui molto amata e stimata. Intanto la conduttrice romana ha già iniziato a registrare le prime puntate del suo nuovo programma Boomerissima che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 10 gennaio. Riuscirà Piersilvio a riportarla all'ovile?

alessia marcuzzi

Alberto Matano è in momento d'oro: la sua vita sentimentale va a gonfie vele e La vita in diretta da lui condotta nelle ultime settimane ha fatto il pieno di ascolti sbancando lo share. Oggi è in grado di anticiparvi che proprio in queste ultime ore i vertici aziendali hanno deciso per la sua riconferma nella prossima stagione televisiva. Ma c'è di più : per Alberto sono allo studio una serie di speciali in prima serata sempre sulla rete ammiraglia del Servizio pubblico. A viale Mazzini gira voce che l'ascesa di Matano abbia agitato, e non poco, un noto conduttore assai vicino ai potenti della Lega che stava facendo fuoco e fiamme per "rubargli" il contenitore pomeridiano così amato dai telespettatori.

Anna Falchi punta in alto! La simpatica attrice romagnola, attualmente in forze a I fatti vostri su Rai Due, sta cercando di ritagliarsi nuovi spazi in quel di mamma Rai. A viale Mazzini è molto più di un pettegolezzo la notizia di un suo incontro privatissimo con la leder Giorgia Meloni con la quale la bella Anna ha un rapporto di profonda stima. L'ex compagna del nipote di Bruno Vespa Andrea Ruggieri (parlamentare di Forza Italia nella scorsa legislatura) se la dovrà però vedere con una caparbia e combattiva Adriana Volpe che punta a riconquistare il ruolo di primadonna nella storica trasmissione del suo pigmalione Michele Guardi'. Chi la spunterà?

giulia de lellis

Donatella Bianchi, giornalista e conduttrice nota al pubblico Rai, è candidata alla presidenza della regione Lazio alle prossime elezioni previste il 12 e il 13 febbraio. Bianchi ha ceduto alle lusinghe del Movimento 5 Stelle che pure aveva corteggiato per lo stesso ruolo Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. Lascerà, dunque, la conduzione dello storico programma Linea Blu? Al momento non ha fornito comunicazioni ufficiali, una pausa professionale in attesa del voto e di valutazioni più ampie. Chi potrebbe arrivare al suo posto? Circolano già i nomi di Fabio Gallo, già presente nella storica trasmissione di Rai1, di Federico Quaranta e un nome ancora top secret. Chi la spunterà?

Indovinelli

La famosa conduttrice e opinionista ha rinunciato alla ennesima richiesta di partecipazione in qualità di concorrente a un reality. Di chi stiamo parlando?

ALBERTO DANDOLO

È una matura prezzemolina tv che imperversa in Mediaset da diversi anni. Ora si sono chiusi per lei i cancelli di Cologno Monzese. Può però contare in un suo estimatore in Rai. Di chi stiamo parlando?

È stato annunciato ufficialmente il suo ritorno al timone di una nota trasmissione Mediaset. Ad ora nei palinsesti non c'è traccia né di lei e né del suo programma. Chi è?