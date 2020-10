LA RIVINCITA DI KIM – ALDO GRASSO E L’INTERVISTA DELLA KARDASHIAN A LETTERMAN: “ERA GIÀ STATA SUA OSPITE E ALL’EPOCA NON ERA ANDATO LEGGERO CON LEI: PRENDERE IN GIRO L’UNIVERSO KARDASHIAN ERA UNA SPECIE DI SPORT NAZIONALE. MA DI TEMPO NE È PASSATO, E I RAPPORTI DI FORZA SI SONO RIBALTATI” – “LETTERMAN RESTA L’EMBLEMA DI UN’EPOCA LONTANA, SUPERATA DALL’IMPERO DI KIM E DELLA SUA…”

kim kardashian ospite di david letterman

Aldo Grasso per www.corriere.it

Guardando la lunga intervista che Kim Kardashian ha rilasciato a David Letterman nel suo talk show per Netflix, «Non c’è bisogno di presentazioni», la sensazione era quella di vedere due mondi a confronto. Con il suo entourage schierato tra il pubblico (le immancabili sorelle, la madre, il marito Kanye), Kardashian ha dato vita a un racconto godibile, suscitando al contempo anche qualche riflessione teorica.

courtney e kim kardashian ospiti del david letterman show 16 gennaio 2013 2

Non era la prima volta che i due s’incontravano davanti alle telecamere: Kim era già stata ospite da Letterman nel talk show quotidiano che il comico (definizione riduttiva per una simile personalità) ha condotto dal 1993 per oltre vent’anni anni su Cbs, vissuto negli Usa come un rito collettivo.

courtney e kim kardashian ospiti del david letterman show 16 gennaio 2013

All’epoca, Letterman non era andato leggero con lei: prendere in giro l’universo Kardashian, con tutti i suoi eccessi e cafonaggini, era una specie di sport nazionale. Ma di tempo ne è passato e oggi i toni sono sembrati molto diversi, come se anche i rapporti di potere tra i due si fossero in qualche modo ribaltati. Cos’è successo?

kim kardashian – david letterman show 16 gennaio 2013

Letterman è figlio di un’epoca in cui la tv occupava in modo indiscusso il centro dell’arena mediale, dettava l’agenda setting, costruiva e smontava celebrità. Non è un caso che la vera fama di Kim sia arrivata con il suo passaggio da «semplice» socialite di Beverly Hills a stella del reality tv «Al passo con i Kardashian», in cui si elevavano a storytelling le vicende normali di una famiglia famosa per il solo fatto di essere famosa (incomprensibile per un professionista come Letterman!).

Poi sono arrivati i social e Kardashian è stata una delle prime a intuirne l’enorme posta in gioco: popolarità globale amplificata all’ennesima potenza rispetto a quella garantita dalla tv, denaro a sfare. Con l’operazione Netflix, Letterman si è reinventato, ma resta l’emblema di un’epoca mediale lontana, superata dall’impero di Kim e della sua lunga lista di eredi.

