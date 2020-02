LA RIVINCITA DI TERESA DE SANTIS – MILLY CARLUCCI CON LA FINALE DEL “CANTANTE MASCHERATO” (22%) BATTE IL “GRANDE FRATELLO VIP” (17%). IL TRIONFO DELLA TRASMISSIONE È ANCHE E SOPRATTUTTO MERITO DELL’EX DIRETTORE DI RAI1, CHE L’HA FORTEMENTE VOLUTA – AMADEUS (20,7%) VS “STRISCIA” (17.7%) – MALE GOMEZ (0,9%) - L’EREDITÀ (26,7%) VS AVANTI UN ALTRO (20,4%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 31 gennaio 2020, in prima serata, vedono l'ultima tappa della disfida epocale tra la finale del Cantante Mascherato su Rai1 e l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5. Il programma condotto da Milly Carlucci è partito con la contesa al televoto tra il Mastino Napoletano (Alessandro Greco) e il Mostro (Fausto Leali), battaglia che ha visto prevalere il primo. Nel corso del programma, e delle varie fasi eliminatorie, è poi stata rivelata l'identità dell'Angelo (Valerio Scanu), e nella "battaglia" finale il Leone (Al Bano) è stato sconfitto dal Coniglio (Teo Mammucari), che ha vinto la gara, con risultato ribaltato dal televoto. Nel reality presentato da Alfonso Signorini si sono invece visti il ritorno nella casa di Serena Enardu ex moglie di Pago, l'eliminazione Rita Rusic, gli strascichi delle dichiarazioni shock di Antonio Zequila contro Patrick, e l'invio in nomination di quest'ultimo, assieme a Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana.

Il Cantante Mascherato ha totalizzato il 22% di share vincendo la serata con una media di 4.432.000 spettatori, mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 ha convinto 2.920.000 spettatori (17%).

Grande successo per Milly Carlucci, per l'ex direttore di Rai1 Teresa De Santis (che ha voluto fortemente il programma e che si prende una rivincita tardiva) e per il Vicedirettore Maria Teresa Fiore, e "spallata" scongiurata per il Grande Fratello Vip, che senz'altro ha tolto audience al programma di Rai1 ma senza danneggiarlo più di tanto, finendo per soccombere in tutti e quattro gli scontri.

Il Cantante Mascherato, con i suoi difetti, indica che la rete tradizionale per eccellenza ovvero l'Ammiraglia Rai può risultare vincente sperimentando nuovi format anche - sulla carta - non riconducibili al target di riferimento. Di questo ha merito Milly Carlucci, ancora una volta garanzia di professionalità ineccepibile, ma anche Teresa De Santis che non ha avuto paura di rischiare, puntando su un prodotto potenzialmente pericoloso per la prima serata di Rai1. Questo positivo risultato è anche e soprattutto suo, ed è giusto ricordarlo.

Quanto agli altri programmi della serata, su Rai2 NCIS Los Angeles ha attirato 1.051.000 spettatori (4.4%), battuto da Italia 1 con La fredda luce del giorno e i suoi 1.363.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 W L’Italia ha totalizzato 1.157.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarto Grado raduna 1.301.000 spettatori con il 6.9% di share, superando La7 con Propaganda Live con i suoi 950.000 spettatori e uno share del 5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 553.000 spettatori con il 2.3% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte in replica 593.000 spettatori con il 2.4%.

ASCOLTI TV 31 GENNAIO 2020

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.41 alle 0.23 – l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.432.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.13 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 2.920.000 spettatori pari al 17% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 10 minuti: 1.425.000 – 24.7%).

Su Rai2 in prima visione l’undicesima stagione di NCIS Los Angeles ha interessato 1.051.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 La fredda luce del giorno ha intrattenuto 1.363.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 W L’Italia ha raccolto davanti al video 1.157.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.301.000 spettatori con il 6.9% di share.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 950.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 553.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza segna 593.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris Il Castello ha raccolto 437.000 spettatori e l’1.9%. Su Real Time Cake Star raccoglie 467.000 spettatori pari all’1.9%. Su Sky Atlantic The New Pope ha raccolto .000 spettatori con lo %.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus leader con un picco di 6,3 milioni.

Su Rai1 Prima Festival raccoglie 4.204.000 spettatori e il 17.3%. I Soliti Ignoti ottiene 5.196.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.436.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 979.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.119.000 spettatori con il 4.5%.

Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.063.000 spettatori con il 4.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.602.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.283.000 spettatori (5.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.817.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 668.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 420.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Male Sono le Venti.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.795.000 spettatori (22.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.346.000 spettatori (26.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.699.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.999.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .657000 spettatori (3.5%), nel primo episodio, e 1.011.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 485.000 spettatori (2.7%). Ieneyeh ha totalizzato 608.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 947.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 588.000 individui all’ascolto (3.6%), nella prima breve parte, e 828.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Perception ha appassionato 163.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 197.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 538.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 205.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Bene Agorà.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 900.000 telespettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.059.000 spettatori (19%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 898.000 spettatori (15%), nella prima parte, e 789.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 113.000 spettatori con l’1.9%.

Su Italia 1 Una Mamma Per Amica ottiene un ascolto di 132.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, 229.000 spettatori (4.1%), nel secondo episodio, 214.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio. Su Rai3 Agorà convince 610.000 spettatori pari al 10.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 373.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 102.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 285.000 spettatori con il 5%. A seguire Coffee Break ha informato 302.000 spettatori pari al 5.4%.

Daytime Mezzogiorno

The Mentalist al 4.1%.

Su Rai1 – dalle 10.56 alle 12.20 – l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario ha ottenuto 600.000 spettatori (8.2%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.390.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.682.000 telespettatori con il 19.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 524.000 spettatori con il 7.4%, nella prima parte, e 996.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 335.000 spettatori con il 4.1%.

Grande Fratello Vip ha ottenuto 829.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 573.000 spettatori con l’8.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.193.000 spettatori (12.6%). Quante Storie ha raccolto 772.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 124.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte, e 249.000 spettatori (2.1%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 652.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 465.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 654.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne sempre programma più seguito del daytime.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.893.000 spettatori pari al 13.3% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.889.000 spettatori con il 16%. La Vita Diretta ha raccolto 1.922.000 spettatori con il 14.7% (presentazione: 1.539.000 – 12.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.451.000 spettatori con il 15.8%. Una Vita ha convinto 2.455.000 spettatori con il 16.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.032.000 spettatori con il 22.7% (finale: 2.434.000 – 20.6%).

Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.142.000 spettatori con il 18.7%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.150.000 spettatori con il 19%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.237.000 spettatori pari al 19.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.020.000 spettatori (16.7%), nella prima parte, 2.308.000 spettatori (16.4%), nella seconda parte.

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 701.000 spettatori con il 5.2%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 527.000 spettatori con il 4.5%, nel primo episodio, e 688.000 spettatori con il 5.7%, nel secondo episodio. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.061.000 spettatori con il 6.9%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 860.000 spettatori (5.7%), nel primo episodio, 861.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio, e 649.000 spettatori (4.7%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 497.000 spettatori (3.9%).

Mr. Nice Guy ha appassionato 363.000 spettatori con il 3.1%. Grande Fratello Vip ha raccolto 259.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.510.000 spettatori con il 16.4%. Last Cop – L’Ultimo Sbirro ha raccolto 579.000 spettatori (4.7%). Aspettando Geo… segna 917.000 spettatori con l’8%. Geo ha registrato 1.677.000 spettatori con il 12.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.039.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 508.000 spettatori con uno share del 4% (presentazione: 432.000 – 3.9%) mentre Tagadoc ha ottenuto 176.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 217.000 spettatori con l’1.7%.

Seconda Serata

Tv7 all’11%, dopo Il Cantante Mascherato.

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 928.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip – Live ha totalizzato una media di 791.000 spettatori pari ad uno share del 16.4%. Su Rai2 The Resident segna 599.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 La Grande Storia segna 538.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Autobahn – Fuori Controllo è visto da 447.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 Donnaventura è stato scelto da 204.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Real Time/+1 The Real Housewives di Napoli segna 297.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove La Confessione segna 320.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 236.000 spettatori (1.4%), nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.357.000 (21.7%)

Ore 20.00 5.547.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 2.201.000 (15.6%)

Ore 20.30 1.617.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.749.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.169.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.967.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.465.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.428.000 (12.2%)

Ore 18.30 719.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 351.000 (3.7%)

Ore 18.55 624.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 713.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.191.000 (5.2%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 17.69 17.9 14.5 13.49 14.4 22.26 19.16 20.81

RAI 2 4.84 2.18 3.94 8.56 5.54 4.06 4.84 3.1

RAI 3 7.33 11.72 8.34 8.85 7.9 10.26 5.16 4.01

RAI SPEC 6.6 7.95 8.22 5.92 7.12 6.29 6.07 5.83

RAI 36.46 39.75 35 36.81 34.95 42.88 35.22 33.74

CANALE 5 17.66 16.32 16.28 18.3 20 18.72 16.07 18.13

ITALIA 1 4.3 2.04 3.49 6.86 3.35 2.89 5.1 4.37

RETE 4 4.56 0.91 1.73 4.8 4.11 3.65 5.99 6.43

MED SPEC 7.8 9.43 7.63 5.83 7.26 6.47 8.55 9.14

MEDIASET 34.32 28.71 29.13 35.79 34.72 31.73 35.7 38.08

LA7+LA7D 4.57 5.2 6.56 4.9 3.93 2.38 5.72 4.97

SATELLITE 14.7 14.73 17.28 13.56 16.49 14.29 13.21 13.79

TERRESTRI 9.95 11.61 12.03 8.94 9.91 8.72 10.15 9.42

ALTRE RETI 24.65 26.34 29.31 22.51 26.41 23.01 23.36 23.21