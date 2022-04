LA RIVOLTA DEI CAPEZZOLONI CONTRO LA CENSURA BIGOTTA DEI SOCIAL - TAYLOR MEGA, GIULIA DE LELLIS, BIANCA ATZEI, AURORA RAMAZZOTTI E NON SOLO: SONO TANTE LE VIP CHE SU INSTAGRAM SFIDANO LE NORME BACCHETTONE MOSTRANDO TOP ATTILLATI CHE SOTTO LASCIANO INTRAVEDERE… - FOTO-GALLERY BOMBASTICA

taylor mega con i capezzoli in bella vista 2

"Quella tua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto", cantava Claudio Baglioni. Versi che calzano a pennello ai look sfoggiati da molte vip sui Instagram. Sono numerose quelle che posano con addosso i top talmente attillati o trasparenti da lasciar intravedere i capezzoli, aggirando la censura social che invece li vorrebbe nascondere. Una presa di posizione sul tema della libertà delle donne, o semplice voglia di sedurre?

Sabrina Salerno è una maestra nell'arte della provocazione e le sue foto con la camicia sottile e i capezzoli in mostra stuzzicano la fantasia dei follower. Non è da meno Taylor Mega che, bella e disinibita, sfoggia mise seducenti e rivelatrici e ammicca ai fan con tanta malizia e poco pudore. Le trasparenze piacciono anche a Helsa Hosk che sceglie di non indossare nulla sotto la camicia velata proponendo un vedo non vedo ad alto tasso erotico.

maddalena corvaglia 1

Giulia De Lellis in spiaggia si fa fotografare con una maglietta attillata che sottolinea la forma del capezzolo sotto la stoffa. Giorgia Venturini alle Maldive passeggia in riva al mare e il copricostume crea un sensuale gioco di trasparenze. C'è chi grida allo scandalo ma Aurora Ramazzotti rimette tutti al proprio posto: "Sono piuttosto diffusi in natura", fa sapere ai bacchettoni del web.

