20 gen 2022 11:18

ROCCO-URBANETTO, LO SCAZZO FINISCE IN TRIBUNALE - IL PATRON DELLA FIORENTINA COMMISSO HA QUERELATO PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA "LA GAZZETTA DELLO SPORT" DI CAIRO - NEL MIRINO UN EDITORIALE CON FRASI E ALLUSIONI SULLA MAFIA, LESIVE PER "LA REPUTAZIONE DELL’INTERA COMUNITÀ ITALO-AMERICANA" - NELL'ARTICOLO DEL 15 MAGGIO 2021, DOPO UNA CONFERENZA STAMPA SHOW DI COMMISSO, C'ERA SCRITTO: "QUESTO DON ROCCO PIÙ CHE DA UN GRANDE GANGSTER MOVIE DI COPPOLA O SCORSESE PARE USCITO DA UN FILM 'POLIZIOTTESCO' ALL’ITALIANA DI SERIE B" - VIDEO