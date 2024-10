LA ROMA DEI GIUSTI - CI VOLEVA "100 LITRES OF GOLD" DIVERTENTISSIMA COMMEDIA FINLANDESE CON DUE BIRRAIE UBRIACONE SOVRAPPESO E SCORREGGIONE PER FARMI FINALMENTE RIDERE - NELLA SCENA CLOU DEL FILM, LE DUE SORELLE BIRRARIE, DOPO ESSERSI SCOLATE I CENTO LITRI DI BIRRA CHE DOVEVANO PREPARARE PER IL MATRIMONIO DELLA SORELLA, LI VANNO A RUBARE DAL CAMIONCINO DEL CUGINO, ANCHE LUI BIRRAIO, MA COME SE NON BASTASSE CI CAGANO ANCHE SOPRA, AL CAMIONCINO. MANCANO SOLO BOLDI E DE SICA. MOLTO DIVERTENTE, BEN RECITATO, BEN SCRITTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ci volevano le commedie finlandesi con le birraie ubriacone sovrappeso e scorreggione per farmi finalmente ridere come se stessi vedendo un film di Stanlio e Ollio. Preparatevi, perché queste due birrarie non si tengono. Peggio di Bombolo.

Nella scena clou di questo divertentissimo “100 litres of Gold” scritto e diretto da Teemu Nikki, il regista di “La morte è un problema dei vecchi” e “Euthanizer”, le due sorelle birrarie, Taina e Pirkko, interpretate da Elina Knihtila e Pirjo Lonka, dopo essersi scolate i cento litri di birra che dovevano preparare per il matrimonio della sorella, li vanno a rubare dal camioncino del cugino, anche lui birraio, ma come se non bastasse ci cagano anche sopra, al camioncino. Mancano solo Boldi e Christian.

In un’altra scena al cugino, mentre trattano amabilmente per comprare questi 100 litri di birra per la festa, gli ammollano una falcettata sulla capoccia. Quello, per nulla disturbato, mentre lo portano all’ospedale d’urgenza, ancora tratta sul prezzo. Sono storie di paese. E’ evidente. Più o meno vere.

Tutto avviene infatti in quel di Sysma, paesino abbastanza vicino a Helsinki, dove è nato le stesso regista, che conosce bene i suoi concittadini, e dove più o meno tutti si fanno la birra “sahti” in casa, secondo metodologie e strumenti in legno che si tramandano da padre in figlio. Taina e Pirkko fanno un’ottima birra, che il vecchio padre birraio ogni volta che l’assaggia, ovviamente snobba. Ma soprattutto, oltre a farla, Taina e Pirkko, che vivono assieme in campagna, e oltre a distribuirla alla gente del posto, che paga poco o nulla, se la scolano.

Ma nel bere, soprattutto Pirkko, si è spinta davvero un po’ troppo. E questo ha reso la loro vita problematica. Al punto che quando viene la richiesta della sorella che si deve sposare dei 100 litri di sahti, non si rendono conto di essersi bevuto tutto il loro regalo e partono alla ricerca dei cento litri di birra con solo due giorni di tempo. Molto divertente, ben recitato, ben scritto. Prima di arrivare alla Festa del Cinema di Roma era stato visto a Toronto e a Tallin. Lo distribuirà in Italia I Wonder. Purtroppo nulla sappiamo di questa birra finlandese che fanno in famiglia schiaffandoci dentro ogni ben di Dio. Se passate da Sysma…

