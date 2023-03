LA ROMANELLA CHE SE LA CANTA E SE LA SONA – PER LA SECONDA STAGIONE DI “CHRISTIAN”, LA SERIE SKY SUL “SANTO PICCHIATORE” PROVVISTO DI STIMMATE E CAPACE DI FARE MIRACOLI, IL CAST AL COMPLETO FESTEGGIA CON UN CONCERTO SCATENATO, TRA RENATO ZERO, E BENNATO – SUL PALCO EDOARDO PESCE, CLAUDIO SANTAMARIA E SILVIA D'AMICO, CON LE INCURSIONI DI ROCCO PAPALEO E LILLO… – FOTO + VIDEO

FESTA PER LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE CRISTIAN - CONCERTO DI EDOARDO PESCE, CLAUDIO SANTAMARIA E SILVIA D'AMICO

FESTA PER LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE CRISTIAN - CONCERTO DI EDOARDO PESCE, CLAUDIO SANTAMARIA E SILVIA D'AMICO

Estratto dell'articolo di Gloria Satta per “Il Messaggero”

Torna Christian, il «santo picchiatore», balordo di periferia provvisto di stimmate e capace di far miracoli. Prodigi e degrado, voglia di spiritualità, criminalità e disagio sociale: dal 24 marzo andranno in esclusiva su Sky e in streaming su Now i 6 episodi della seconda stagione di Christian, la serie cult ambientata a Corviale, il "Serpentone" a sud-ovest di Roma, caratterizzata dal mix di generi (crime, supernatural, drama, commedia, dark, fantasy) e interpretata da Edoardo Pesce, 43 anni.

Che del suo personaggio, supereroe involontario quanto improbabile, dà una definizione fulminante: «Christian è un Messia all'amatriciana all'interno di un'utopia coatta». Dirige Stefano Lodovichi, anche produttore creativo, la produzione è di Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect.

[…] al centro della serie ritroviamo la composita umanità della prima stagione: il postulatore del Vaticano Claudio Santamaria, la tossica redenta Silvia D'Amico, l'erede di Lino, Antonio Bannò, il losco veterinario Francesco Colella, l'amico Gabriel Montesi, il Biondo Giulio Beranek, l'esorcista Ivan Franek, Romana Maggiora Vergano che nel ciclo precedente era morta ma è risorta per mano di Christian.

A questi eroi sgangherati si aggiungono due new entry: Laura Morante nei panni della Nera, misteriosa entità eterea entrata in gioco per disturbare i piani del Biondo, e Camilla Filippi che fa un'outsider di Città-Palazzo.

[…] Lo sfondo del film, quel Palazzo-Città che ospita la serie, è stato creato mischiando Corviale con Vigne Nuove, il quartiere a nord-est di Roma. «Nella prima stagione gli abitanti ci studiavano incuriositi, poi quando siamo tornati a girare si sono appassionati al progetto e ci hanno considerati di famiglia», rivela il regista. Pesce, un David di Donatello vinto per Dogman, è un attore di culto anche grazie alla serie Christian. «Gli abitanti della periferia mi ringraziano perché il loro ambiente non è stato descritto in maniera negativa», dice Edoardo che nell'atteso film di Davide Gentile Denti da squalo, in sala prima dell'estate, tornerà a far coppia con Santamaria.

È già nell'aria la terza stagione di Christian. Intanto la prima e la seconda sono state acquistate da 50 Paesi […]

