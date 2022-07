- IL REALITY "LA TALPA", PRODOTTO DA MARIA DE FILIPPI, NON SARÀ CONDOTTO DA SIMONA VENTURA. SI PARLA DELLA PANICUCCI. E SE TORNASSE PAOLA PEREGO? - DOPO CRISTIANA CAPOTONDI, ANCHE BIANCA ATZEI E’ IN DOLCE ATTESA - CRISI TRA TANANAI E LA SUA COMPAGNA SARA MARINO - JASMINE CARRISI E LE ORME DI PAPÀ AL BANO. E LORY DEL SANTO...

Ivan Rota e il figlio di troika Sor Rotella per Dagospia

Ospite di Marco Oliva nel programma Iceberg, Fabrizio Corona l’ha sparata grossa, anzi troppo grossa: ha dichiarato che si candida alle elezioni e che tra cinque anni sarà Presidente del Consiglio. Aspettiamo con ansia la sua candidatura.

Ora voliamo alto. Finale con il botto per il balletto Roberto Bolle and Friends andato in scena all'Arena di Verona, quando, davanti a tredicimila spettatori, il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko ha chiesto la mano della prima ballerina della Scala Nicoletta Manni. Applausi (che neanche per l’Aida) quando Timofej si è inginocchiato e ha estratto dalla tasca la boîte contenente l'anello di fidanzamento.

Ultimo a Sanremo, come Vasco Rossi e Zucchero, e ora ai vertici delle classifiche, Tananai dichiarava: “Ho una fidanzata, l'ho conosciuta durante una serata. L'ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l'ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato". Lei è Sara Marino ed ha studiato architettura al Politecnico di Milano. Alcuni amici però dicono che ora tra i due ci sia aria di crisi…

È anche tempo di dolci attese. La cantante Bianca Atzei e Stefano Corti diventeranno genitori. Lo ha annunciato lei su Instagram con una foto da Ibiza: al mare, un bacio di lui sulla pancia che cresce. E finalmente anche Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi hanno dato la lieta notizia. La coppia si trova ora nel senese: lei deve riposare.

Lory Del Santo scatenata dopo l’esperienza all’ Isola dei Famosi: “ Se penso che la conduttrice e gli opinionisti avevano un atteggiamento diverso con me? Sì io penso che loro abbiano condizionato tantissimo il pubblico, Ilary Blasi stando zitta e non dicendo cose particolari. Stava zitta e non diceva cose in mio favore. Non ho mai sentito lei che diceva una cosa bella su di me. Vladimir Luxuria ha detto cose che mi hanno fatto diventare i capelli bianchi.”

Vi ricordate Denis Dosio, il ragazzo che bestemmió al Grande Fratello Vip? É stato bannato da Instagram. Il ragazzo si è sfogato e ha pianto in un video su TikTok, ma era uno scherzo e ha detto:” Mi state solo dando più tempo per spaccare su OnlyFans.Non ci avrete mica creduto?” – ha concluso mostrando il dito medio verso quelle persone che hanno segnalato i suoi contenuti facendo chiudere il profilo.

Ci mancava davvero. Jasmine Carrisi vuole seguire le orme di papà Al Bano. La figlia d’arte sta cercando di farsi strada nel mondo dello spettacolo e ci sta provando. Dopo le ospitate in tv, la giovane Carrisi, a soli 20anni, sta lanciando ancora un nuovo singolo composto insieme ad un altro noto artista partito come rapper alternativo: Clementino.

Il reality La Talpa, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, non sarà condotto da Simona Ventura. Si parla di Federica Panicucci, anche se già sarà alla conduzione di Back to School. E se tornasse Paola Perego? Stefania Orlando ha espresso il desiderio di condurla. Magari fosse lei.

Un nuovo tipo d’amore dopo quello “libero” di Alex Belli e Delia Duran. Marracash a proposito del rapporto con la sua ex Elodie, ha detto che è una relazione che non si può incasellare, che non è “come la intende la gente là fuori” (ma tutta la gente per lui è scema?) Lei , in appoggio, ha detto che con Marracash ha capito cos’è l’amore è un nuovo fidanzato non sarà mai all’altezza. Beati loro.

Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: “questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…” Noi rimaniamo in attesa.

Cosa ci facevano insieme in terrazza in Duomo a Milano, biondi e abbronzati, l'ex campione del mondo di nuoto Alessio Boggiatto, modello occasionale, il fashion blogger Giacomo Piccini (ex nuotatore di livello) e il modello internazionale di Miami Philip Scherrer, noto per le copertine di DNA Magazine? E che cosa bolle in pentola tra Boggiatto e Raffaele Tizzano, ex di Amici? E cosa fa ora Vladimir Burba, anche lui bellissimo ex nuotatore? Film particolari. Vedere ( in internet) per (non) credere…

Cena di compleanno per Beppe Convertini in partenza con Azzurro-storie di mare domenica 24 su Rai1, un viaggio per l’Italia alla scoperta delle eccellenze, delle bellezze , dei mestieri e della gente di mare con Michele Placido, Peppino Di Capri, Drusilla, Valeria Marini, Totò Schillaci ,Leo Gullotta e altri. Inoltre, è da poco in Sardegna sul set di Linea Verde 100 in onda dal 13 agosto.Una cena per festeggiare i 51 anni di Beppe a Villa Domi a Napoli con, tra gli altri, Milena Miconi, Hoara Borselli, Mila Suarez ,gli attori Graziano Scarabicchi e Lino Barbieri.

