13 mar 2020 19:04

L’ARTIGLIO DELLA PALOMBA – “CON L’EMERGENZA CORONAVIRUS L’ORDINE DEI GIORNALISTI (SONO ISCRITTA DAL 1982) MI CHIEDE COME MAI NON HO FREQUENTATO DEI CORSI (?) PER ACQUISIRE I CREDITI MANCANTI ALLA MIA FORMAZIONE. E' LA VOLTA BUONA CHE STRAPPO LA TESSERA E MI DIMETTO. CON QUELLO CHE CAPITA? PENSAVO A UN’INIZIATIVA DI MOBILITAZIONE, DI SOLIDARIETÀ... NO"...