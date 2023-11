E’ UNA BELLA FIGA MA HA 20 CENTIMETRI DI AUGELLO: SI CHIAMA ZARIAH AURA - BARBARA COSTA: “LEI È LA BEST NEW TRANS PORNOSTAR IN CARICA, NONCHÉ VOLTO E PENE DI PUNTA DI "GROOBY", BRAND LEADER DEL PORNO TRANS - HA 26 ANNI, È NATA IN TEXAS, A DALLAS, MA CRESCIUTA A COLORADO SPRINGS. E ZARIAH LO DICE, RISOLUTA E FIERA, CHE LEI È UNA DONNA! LEI MASCHIO C’È NATA MA NON VI È STATO ISTANTE CHE VI CI SIA SENTITA. NON È INTERVENUTA SUL SUO CORPO IN NULLA ECCETTO GLI ORMONI (E RITOCCHI AL VISO) CHE LE HANNO DONATO ROTONDITÀ DA PIN-UP…”

Barbara Costa per Dagospia

zariah aura on set

Una donna che ha un pene di 20 centimetri tra le gambe, è una donna sì o no? No, scusa, ho sbagliato, non sono 20 centimetri, sono 19 e mezzo, e comunque, Zariah Aura, è una bella f*ga? Tu che dici? È f*ga pure se la f*ga anatomicamente non ce l’ha.

zariah aura (2)

Zariah (si pronuncia Zara-i-glia, o qualcosa di simile, ma sui set porno è soprannominata "fuoco puro") lei è la Best New Trans Pornostar in carica, nonché volto e pene di punta di "Grooby", che, per chi lo vuol sapere, è brand porno leader del porno trans. È una certezza: le trans porno più attraenti e avvincenti – e dal pene grosso – le trovi su Grooby! Questo "ticchio" di sottolineare l’imponenza dei peni delle attrici trans non è un caso: cosa credi che agognino, schiavi di desiderio, gli uomini che amano il porno trans?

zariah aura (3)

I begli occhi delle attrici? No. Le loro curve? Anche. Il loro charme? Sì, dopo. Un cliente di porno trans vuole vedere sicché godere del pene che lì fa e si fa pornograficamente fare: è così che chi lo guarda si eccita e gli viene duro. Gli viene duro vedendo come alla sua attrice preferita gli viene, a lei, duro, con quello che fa e si fa nel porno fare, e meglio se a farsela siano uomini (o altre trans) dotati pure loro di bei membri.

zariah aura my bestfriend ts girl 2

Ma sì, non la faccio lunga: ci sono donne a cui piace il porno trans, ci sono trans a cui piace il porno trans, c’è però la fila di uomini che schiumano di passione a vedersi video porno trans. Chi pensi siano? Te lo dico io: è tutta gente sanissima, è gente comunissima, gente come te e me, e che gay non lo è affatto. E nemmeno bisex. Vabbè, tra loro qualche non etero ci sta, naturale, ma la grandissima parte sono uomini etero e con mogli e prole, e uomini etero che, che si fanno allegri le s*ghe con il porno trans, non lo diranno mai a nessuno.

zariah aura (20)

Zariah Aura è di sicuro una delle loro star preferite, è su Zariah che allumano, è Zariah la trans con cui perdono ogni riguardosa inibizione. È con lei che svelano la parte più segreta di sé stessi. È con lei che si spogliano di ogni repressione sociale. Ed è con lei che i loro complessi morali vengono messi a tacere. Finita la clip "d’amore" con Zariah, tornano gli uomini e i mariti rassicuranti e "bravi" di prima. Nella famiglia "tradizionale"! Oh, signori, mica sto qui a criticarvi.

zariah aura (16)

Ognuno si vive il sesso – e sé stesso nel sesso – come meglio può e crede. E credete che la trans Zariah non lo sappia? Da dove pensate lei provenga, da altre galassie? Zariah è una ragazza di 26 anni nata in Texas, a Dallas, ma cresciuta a Colorado Springs. E Zariah lo dice, risoluta e fiera, che lei è una donna! Lei maschio c’è nata ma non vi è stato istante che vi ci sia sentita. Vorrei fosse chiaro: non esiste il o la trans "standard".

zariah aura (11)

Ogni individualità trans è trans a suo unico e personalissimo e intoccabile modo e pensiero e sentimento, e per questo non c’è transizione di eguali prassi e grado di altre. E infatti, se chiedi a Zariah come dall’alto dei suoi 180 cm se la sia vissuta e vivendo, lei ti risponde che cavarsela in passato “non è stato per niente facile”. Chiusa lì. Che altro vuoi sapere? Zariah è bilingue, lei è metà americana metà messicana, altera del “mio sguardo latino” e non è intervenuta sul suo corpo in nulla eccetto gli ormoni (e ritocchi al viso) che le hanno donato rotondità da pin-up. Ehi, si offende se dici che il suo lato B è rifatto! Non è rifatto affatto! Ma Zariah non esclude di "modificarsi" in seguito. Si vedrà.

zariah aura (5)

Per il momento sta benissimo come sta. E benissimo dice di stare e fare nel porno. Zariah è trans e chi è trans non è "altro" da chi con la vagina ci è nata e se ne ritrova a suo agio da adulta. Né è "altro" da chi è col pene felice e contento dalla nascita.

Chi è trans è una persona, né migliore né peggiore, e fa (e Zariah fa nel porno) un lavoro come ogni altra libera e consapevole persona. Nei porno Zariah mostra la sua genuina pansessualità accanto a ogni altra sessualità. Tutti a sc*parsi liberi e con chi è d’accordo e gli va, e si sia trans, non trans, etero, non etero, col pene, con la vagina… che poi sarebbe il Paradiso in Terra se non fosse per il "corretto" che famiglia e società e religioni ci hanno incul(c)ato.

