UN’ESTATE BARBARA - CON GLI ASCOLTI CHE VOLANO GRAZIE AL CASO DI PAMELA PRATI, “LIVE - NON E’ LA D’URSO” TIRA DRITTO FINO AL 3 LUGLIO (LA CHIUSURA ERA PREVISTA IL 19 GIUGNO) - L’ULTIMA PUNTATA HA REGISTRATO LA SOGLIA RECORD DEL 20%...

pamela prati a live non e la durso

Da https://www.davidemaggio.it

Per Barbara D’Urso non è ancora il momento di andare in vacanza. Il talk show Live – Non è la D’Urso, la cui chiusura era prevista il 19 giugno, allunga ufficialmente di due puntate. Il programma del mercoledì sera di Canale 5, infatti, proseguirà ininterrottamente per tutto il mese di giugno e chiuderà il 3 luglio.

barbara durso durso

Due puntate in più, dunque, per la novità di stagione della conduttrice napoletana, dovute con ogni probabilità ai numeri che il programma sta registrando in queste ultime settimane. Partito il 13 marzo con un buon riscontro di pubblico (17.1% di share), Live – Non è la D’Urso ha subito una flessione nel corso delle puntate (assestandosi intorno al 13%), per poi risalire grazie all’ormai noto caso delle nozze di Pamela Prati e delle confessioni delle ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Una vicenda che mercoledì scorso ha portato la trasmissione alla soglia record del 20%.

barbara durso d urso

Pertanto, grazie anche alla capacità della D’Urso e del suo gruppo di lavoro nell’aver saputo gestire una simile ‘bomba mediatica’ come fosse una soap, quella di Mediaset di allungare il programma di due puntate risulta essere una scelta più che comprensibile, che testimonia la riuscita dell”esperimento’ Live.

dellai twins a live non e' la durso