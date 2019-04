CON L’IGUANA TRA LE GAMBE – VIDEO: LA PORNOSTAR LAURA FIORENTINO AFFRONTA LA PROVA CORAGGIO A ''CIAO DARWIN'' E CAMMINA IN MEZZO A FRATTAGLIE, MILLEPIEDI E SALAMANDRE, POI ARRIVANO LE IGUANE E… – TWITTAROLI IN CALORE IMPAZZISCONO PER LA PROCACE SIGNORINA, CHE VIAGGIA IN LUNGO E IN LARGO L’ITALIA CON I SUOI SPETTACOLI HARD DAL VIVO – IL SIPARIETTO CON BONOLIS E IL BANDO DI INSTAGRAM AL SUO PROFILO – FOTOGALLERY VIETATISSIMA AI MINORI

VIDEO - LA PROVA CORAGGIO DI LAURA FIORENTINO A CIAO DARWIN – https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/ciaodarwin8/prova-iguana-messaline_b100001063_a1582

LA PROVA DELL'IGUANA PER LE MESSALINE

Da www.mediasetplay.mediaset.it

laura fiorentino 15

"Siamo in una passeggiata a Roma, a Roma ci sono delle buche, all'interno delle buche ci sono delle cose". Paolo Bonolis descrive così la prova che la pornostar Laura Fiorentino deve affrontare come rappresentante delle Messaline nella sfida contro le Giuliette nella quarta puntata di Ciao Darwin 8 - Terre desolate.

laura fiorentino 14

La concorrente deve infilare entrambi i piedi in diverse teche, ognuna con animali diversi: nella terza si trova davanti a tre iguana. "Faccia attenzione: queste mordono, recidono e infettano", la avvisa Bonolis. L'animale, immobile, fissa la concorrente. "E ora dove li metto i piedi qua?", si chiede Laura Fiorentino, prima di attingere a tutto il suo coraggio.

2 – LAURA FIORENTINO, CHI È/ VIDEO PROVA CORAGGIO, LA PORNOSTAR CONVINCE (CIAO DARWIN 8)

Silvana Palazzo per www.ilsussidiario.net

laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 8

Laura Fiorentino, professione pornostar, protagonista della prova coraggio della puntata di ieri di Ciao Darwin 8. L’attrice erotica ha affrontato una prova particolarmente difficile e, nonostante le remore iniziali, ha convinto tutti per coraggio e tenacia: oltre agli applausi delle compagne di squadra delle Messaline, sono giunti i complimenti anche dal popolo del web.

laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 9

Ecco una carrellata di tweet: «Sta ragazza esprime una tenerezza inusuale per una pornostar #CiaoDarwin», «Paolo che chiede alla pornostar se è una signorina o signora è il top. #ciaoDarwin #ciaodarwin8», «#CiaoDarwin la pornostar che fa il segno della croce è il top». E c’è anche chi sottolinea il siparietto finale con Bonolis: «Bonolis che viene avvinghiato dalla Messalina pornostar, uno di noi », «VOLOOOO LA MESSALINA PORNOSTAR SI É MONTATA BONOLIS».

laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 4

LAURA FIORENTINO A CIAO DARWIN 8

Laura Fiorentino protagonista per le Messaline a Ciao Darwin 8 della prova coraggio. Quando è stato estratto il suo numero, si è definita «pornostar» e ha accettato la sfida senza alcuna esitazione. Già nei giorni scorsi attraverso i suoi canali social, la prorompente attrice di film a luci rosse aveva annunciato la sua partecipazione alla puntata di oggi di Ciao Darwin. «Buon divertimento», aveva anticipato Laura Fiorentino su Instagram per i suoi fan. Ma questi sono giorni particolarmente intensi per la pornostar.

laura fiorentino 3

Lo dimostra la sua “agenda”, fitta di impegni. Proprio sui social ha raccontato di avere degli appuntamenti speciali per il mese di aprile: fino a domani è al Pompeii di Chiasso, dal 12 al 13 al Riverside di Pordonone, poi si sposterà al Jolly Club d Treviso, infine al Cocco di Venezia con Marika Vitale per lo Special Hard Show in Couple. Sicuramente la partecipazione a Ciao Darwin 8 rappresenta un’occasione per farsi conoscere di più…

IL PROFILO INSTAGRAM CANCELLATO DI LAURA FIORENTINO

LAURA FIORENTINO, CHI È LA PORNOSTAR: PROVA CORAGGIO PER LE MESSALINE

Dalle frattaglie con i millepiedi alle salamandre, passando per le iguana: sono alcune delle sfide che ha dovuto affrontare Laura Fiorentino, pornostar protagonista della Prova Coraggio di oggi di Ciao Darwin 8. La concorrente delle Messaline si è dimostrata coraggiosa, perché ha accettato senza esitazione, a differenza di quanto vista con le Giuliette.

laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 7

Nonostante l’iniziale titubanza, comprensibile del resto, si è fatta man mano avanti, nonostante le pressioni messe dal conduttore Paolo Bonolis. «Le sta puntando il polpaccio, non si muova, perché riconosce il movimento…», dice il conduttore mentre Laura Fiorentino scoppia quasi a piangere tra ansia a paura. «Messaline, aiuto, qua sto a morì», dice la 31enne provando a recuperare un po’ di autocontrollo. Anche lei ha dovuto fare i conti con le blatte e i vermi, ed è qui che si mostra più esitante. Rispetto alla rivale delle Giuliette, si è dimostrata però più coraggiosa.

laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 2 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 6 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 5 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 14 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 16 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 13 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 12 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 10 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 11 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 1 laura fiorentino prova coraggio a ciao darwin 3