L’IMPENNATA DELL’IVA (ZANICCHI) - "I PARLAMENTARI? TAGLIAMOLI, LO DICIAMO DA ANNI. ORA IL MIO SOLO PARTITO È QUELLO DEL TORTELLINO" - LA CANTANTE, ED EX EUROPARLAMENTARE FORZISTA, PARLA DEL VOTO DEL 20 E 21 SETTEMBRE, DI SILVIO ("SONO IO CHE HO SCELTO DI CANDIDARMI CON BERLUSCONI, LUI NEPPURE VOLEVA”), DEGLI AMICI A SINISTRA: "ANDREA ORLANDO MI FA SIMPATIA. E MARCO RIZZO DEL PARTITO COMUNISTA UNA VOLTA…"

iva zanicchi e il coronavirus a domenica in 1

Estratto dell'intervista di Giovanna Casadio per repubblica.it

"Sinceramente? Non è che il dibattito sul taglio dei parlamentari mi appassioni. Ma non la buttiamo in politica, che palle! Sono anni e anni che dobbiamo ridurli 'sti parlamentari, facciamolo". Iva Zanicchi, una delle signore della canzone italiana, ex europarlamentare di Forza Italia, emiliana, 80 anni da poco compiuti, se n'è andata in vacanza a Ligonchio, il suo paese sull'Appennino, dove il Covid - racconta - ha sconvolto le abitudini, ad esempio quella di fare una briscola a colazione al bar. "L'Italia che vedo in giro è depressa, neppure arrabbiata, ma depressa. E questo mi preoccupa".

iva zanicchi berlusconi

Zanicchi, taglio dei parlamentari Sì o No, lei come si schiera?

"Io dico: riduciamoli. Se ne parla da anni. Certo il Parlamento è l'espressione più alta che abbiamo. Ma cerchiamo di metterci persone qualificate che durante il periodo del loro mandato facciano solo i politici. Non servono 630 deputati e 315 senatori. Cerchiamo persone più qualificate con cui potrebbe andare anche meglio. Mandiamo a casa coloro che dovrebbero trovarsi un altro lavoro, redditizio per carità".

Quindi lei voterà Sì al referendum di settembre?

iva zanicchi foto di bacco

"Sì. Non so se la destra o la sinistra sono per il Sì, ma io non ne faccio una questione politica. E, ripeto, vedo tante persone anche care, tante ragazze e ragazzi che è meglio si cerchino un altro lavoro".

(...)

Lei è sempre berlusconiana?

"Ho avuto un grande rispetto e ammirazione per il Berlusconi imprenditore, un uomo generosissimo. Sono io che ho scelto di candidarmi con Berlusconi, lui neppure voleva. Ho creduto in lui. Ma adesso non sono più di nessuno... sono del partito del turtlén".

silvio berlusconi saluta i giovani di forza italia foto di bacco (2)

Tra i suoi amici c'è il vice segretario del Pd, Andrea Orlando?

"Mi fa simpatia. Ma anche Marco Rizzo, del partito comunista, se è per questo. Una volta all'europarlamento dove il look delle donne è tailleurino nero e camicetta bianca, mi sono messa un completo rosso fuoco. Mi sento chiamare gridando: 'Iva, Zanicchi... - era Rizzo - lo sapevo che stavi avvicinandoti a noi'".

ANDREA ORLANDO

Invece quale è il leader che le piace?

"Sono per le donne. La Meloni non è proprio male ed è una donna che avrà successo".

Progetti? Politici e canori, ne ha?

"La politica è il mio amore segreto. Ma progetti zero. Per il resto il Covid mi ha fatto un dispetto: le due puntate in programma su Canale 5 di canzoni e dove ballerò il tango sono slittate forse in primavera, forse in autunno".

iva zanicchi SANREMO 2009 MARCO RIZZO iva zanicchi iva zanicchi andrea orlando iva zanicchi iva zanicchi iva zanicchi iva zanicchi nata di luna buona iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 23 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 7 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 2 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 3 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 22 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 26 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 6 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 27 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 25 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 31 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 19 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 4 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 18 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 30 iva zanicchi 1 iva zanicchi foto inedite dall'archivio di oggi 24 iva zanicchi 2 iva zanicchi lilli gruber