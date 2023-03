L’INVASIONE DELLE “POPPE-STAR” - IL SUCCESSO DI MOLTI CANTANTI SI DEVE PIU' ALL'ASPETTO FISICO CHE ALLA VOCE: OGGI PIÙ CHE MAI IL CORPO DI UNA STAR E' PARTE DELLA PERFORMANCE – NON BASTA MOSTRARE COSCE E PETTORALI PER FARSI NOTARE: I SOCIAL MEDIA HANNO AMPLIFICATO LA NECESSITÀ DI UN’IMMAGINE SEMPRE PIÙ SEDUCENTE, SEXY, AMMICCANTE, RENDENDOLA PIÙ IMPORTANTE DELLA MUSICA STESSA...

Estratto dell’articolo di Seba Pezzani per “il Giornale”

VICTORIA DE ANGELIS

[…] La scena pop non è diversa da molti altri generi di cui il business ha fiutato la grande appetibilità commerciale. È pressoché impossibile farsi venire in mente una star di entrambi i sessi che non sia stata scelta per un’immagine vincente. […] Nello scenario della musica internazionale di oggi, la mercificazione della cantante pop-rock ha raggiunto livelli quasi imbarazzanti, soprattutto considerato il drastico restringimento del mercato digitale.

È chiaro che l’ago della bilancia lo hanno fatto i social, riequilibrando verso il basso una tendenza deprimente[…] non è che figure come quelle di Nina Simone, Joni Mitchell e Rickie Lee Jones, venerate dal grande pubblico e dalla critica, oltre che da schiere di colleghi maschi, fossero inguardabili.

miley cyrus flowers 6

Avevano un’immagine forte, ma raramente ammiccavano a telecamere e fan: in fondo, erano artiste “serie” e, presumibilmente, facevano leva sul proprio talento[…] Forse, addirittura, un’immagine diversa si sarebbe mal sposata con la loro vocazione di cantanti ispirate alla musica delle radici e, soprattutto, al blues. […] quel loro marchio di fabbrica rischia di trasformarle in caricature di sé stesse.

Taylor Swift, superstar del country-pop, spazia da un’immagine di ragazza acqua e sapone a quella di ammiccante panterina, senza mai avvicinarsi alle pose sfacciate della collega Miley Cyrus. La scelta della chitarra, lo strumento sexy per eccellenza se imbracciato da un uomo, può rappresentare un elemento di rottura.

taylor swift mtv ema 2022 3

Una delle prime cantautrici a farlo con successo e a non impallidire minimamente di fronte ai colleghi è Bonnie Raitt, fresca vincitrice di un Grammie per Just like that, canzone dell’anno. Bonnie, grandissimo talento vocale e ottima tecnica chitarristica, non ha mai dovuto mostrare le cosce per imporsi. Le Hole di Courtney Love un po’ di teatralità in più hanno dovuto mettercela, invece.

Oggi, come lasciano intendere i Måneskin, esporre le gambe pare non bastare più. Anche grazie alla loro popolarità, l’idea di una donna platealmente irriverente in una band di uomini sta prendendo piede, rischiando di diventare l’ennesimo cliché. […] In fondo, dovrebbe essere sempre la musica a fare la differenza.

