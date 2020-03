30 mar 2020 09:14

L’ITALIA È IL PAESE CHE LAPO - IL RAM-POLLO DI CASA AGNELLI, ORMAI UN PO’ OPINIONISTA UN PO’ PADRE SPIRITUALE, CONDIVIDE IL SUO INCORAGGIAMENTO: “MI SONO INNAMORATO DI QUELL’ITALIA CHE NON SI ARRENDE, SUI BALCONI, NELLE CORSIE, NELLE CASE. FATTA DA TUTTE QUELLE PERSONE CHE FANNO BATTERE IL CUORE PIÙ GRANDE DELL’EUROPA. CON UN PENSIERO PARTICOLARE A CHI IN QUESTI GIORNI NON HA DA MANGIARE E NON HA UN TETTO SULLA TESTA. QUELLO CHE CI HA INSEGNATO LA NOSTRA STORIA È CHE…”