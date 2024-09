22 set 2024 10:00

L’ORGASMO IN UNA STANZA – GINO PAOLI FA 90 ANNI E RICORDA LA RAGAZZA DEL BORDELLO GENOVESE CHE ISPIRO' IL SUO BRANO CAPOLAVORO “IL CIELO IN UNA STANZA” – “AVEVA GLI OCCHI A MANDORLA. PER ANDARE CON LEI, VENDEVO ANCHE I LIBRI DI MIO PADRE. SUL SOFFITTO DELLA NOSTRA STANZA C'ERA UNO SPECCHIO PERCIÒ NEL BRANO CANTO QUESTA STANZA NON HA PIÙ PARETI - DOPO UN MESE DEVE ANDAR VIA DA GENOVA E MI CHIEDE DI SEGUIRLA. CI HO PENSATO TRE NOTTI E POI HO DETTO NO. SE AVESSI ACCETTATO, MAGARI SAREI DIVENTATO UN PAPPONE…” - VIDEO