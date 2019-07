24 lug 2019 10:03

C’E’ UN GRANDE PRATO VERDE…E UNA CANALIS DA URLO! LA "REGINA ELISABETTA" SCODELLA UNA FOTO BOMBASTICA DI LEI STRETTA IN UN BIKINI ESPLOSIVO E GIANNI MORANDI FA IL PROVOLONE COME MILIONI DI FOLLOWER: “SEI BELLISSIMA” – I MORTI DI FIGA DI INSTAGRAM NON HANNO PERSO L'OCCASIONE DI PRENDERLO BONARIAMENTE IN GIRO: “GIANNI MALANDRINO…” - VIDEO