Estratto dell’articolo di Francesca D'Angelo per “la Stampa”

Se Temptation Island andasse in diretta, avremmo già tutti chiesto un falò di confronto con il ct Spalletti. La debacle della Nazionale ha reso cornuta mezza Italia: ci avevano promesso l'idillio, per poi abbandonarci all'altare degli ottavi. A sentirsi tradita è soprattutto la Rai che perde ascolti monstre (l'inguardabile Italia–Svizzera ha registrato 10,7 milioni e il 64,3% di share) nonché incassi pubblicitari. Le partite rimanenti dell'Europeo performeranno comunque bene, ma mai quanto con la Nazionale in campo.

[…] si continuerà con la tradizionale estate a base di corna offerta da Canale 5.

[…] Mediaset che gongola. Il suo Temptation Island è già partito sotto i migliori auspici Auditel: entrato immediatamente in trend topic, giovedì ha esordito con oltre 3,2 milioni di spettatori e il 25% di share (31,81% sul target commerciale). Rispetto alla precedente edizione (3,5 milioni; 26,1%) si tratta di un risultato leggermente inferiore se non fosse che ora lo scenario è più agguerrito: il «viaggio nei sentimenti» di Canale 5 deve vedersela con le nuove puntate di Noos, condotte da Alberto Angela, nonché con la programmazione generale degli Europei.

Al primo round, i flirt da ombrellone hanno battuto la cultura, anche se 2 milioni di spettatori (13,6%) […] alla sua dodicesima edizione, il reality Mediaset non accusa il passare del tempo. Il meccanismo è quello di sempre: delle coppie, già problematiche, decidono di partire per l'isola di Canale 5 per testare la tenuta della loro relazione. Qui, tra spiagge e paesaggi mozzafiato, vivranno per 21 giorni separati: le donne chiuse in un villaggio popolato da aitanti tentatori, gli uomini in un altro frequentato da fascinose tentatrici.

In caso di corna, o presunte tali, il concorrente tradito si sente dire dal conduttore Filippo Bisciglia: «Ho un video per te». Anche in questa edizione è tutto telefonatissimo: Jenny e Tony stanno insieme da 5 anni ma lui, professione dj, pare la tradisca. «Ho letto i messaggi», è l'accusa. «Mi hanno hackerato il profilo», si difende lui che, davanti a una foto che l'immortala con un'altra donna, arriva a dire: «Cara, ma lo sai che oggi non ci si può fidare: c'è photoshop e l'IA»

Martina e Raoul si sono già lasciati una volta perché «lui è troppo possessivo, qui voglio vedere se è cambiato davvero»; Lino ha già tradito una volta Alessia («lei è ossessionata», è la sua versione); Ludovica ha avuto ben due storie segrete alle spalle di Christian («devo capire se posso fidarmi di lei»), Syria scalpita per uscire dal suo nido, ora che è dimagrita e non pesa più 130 kg.

[…] Temptation Island gioca con la (più o meno) inconsapevole ironia dei concorrenti: mostra Alessia che scrive sul bagnasciuga «Strunz Lino 2024»; trasforma in meme il suo «Ma che schifuso»; infierisce sull'ingenuità di Tony che, non pensando che Jenny vedrà il suo confessionale, svela di avere una «doppia vita: ogni tanto Mr Hyde prende il sopravvento».

La puntata comunque vola via, velocissima, grazie a un perfetto montaggio e, ai titoli di coda, resta un unico rimpianto: che il Gialappashow non sia in onda su Nove.

I loro commenti sarebbero stati impagabili.

