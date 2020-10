L’UCCELLO DEL MATTINO PLANA IN COPERTINA SU “CHI” E FA IL FINTO TONTO: “IO BELLO? NON ME NE ACCORGO NEANCHE...E SONO FELICE CHE GLI ALTRI VEDANO OLTRE. NON VOGLIO ALCUN RITOCCO ALLE FOTO, LO PRETENDO COME CLAUSOLA CONTRATTUALE” – “HO STUDIATO GIURISPRUDENZA E HO ANCHE ESERCITATO NEI TRIBUNALI. POI PERÒ…”

Anticipazione da “Chi”

CAN YAMAN SULLA COPERTINA DI CHI

Sulla copertina del prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre, il servizio fotografico (“ma non voglio alcun ritocco alle fotografie, lo pretendo come clausola contrattuale”, ha chiesto) e l'intervista esclusiva alla star turca Can Yaman, che ha svelato i segreti sulla sua vita e su come è arrivato a essere un sex symbol: “Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia.

I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione”.

CAN YAMAN A NAPOLI

E Can Yaman commenta il suo successo così: “Per me è inspiegabile i miei fan sono la mia gioia, anche perché non mi seguono solo perché sono famoso, ma anche perché hanno capito che c'è qualcosa in più...”.

