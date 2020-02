7 feb 2020 15:49

L’ULTIMA FINTA DI CR7 – COME MAI CRISTIANO RONALDO NON È ANDATO ALL’HOTEL ROYAL DI SANREMO, DOVE AVEVA PRENOTATO UNA STANZA? LA PRENOTAZIONE SERVIVA SOLO COME DIVERSIVO PER FREGARE I FAN, IN REALTÀ L’ATTACCANTE E LA COMPAGNA GEORGINA APPENA FINITA LA SERATA SONO FUGGITI CON UN CAMPER DA 11 METRI, SCORTATO DA TRE VAN - VIDEO