26 mag 2020 08:16

L’UOMO CHE VOLEVA INSEGNARE L’INGLESE AGLI ITALIANI – SE NE VA A 51 ANNI JOHN PETER SLOAN, IL COMICO TRA I VOLTI PIÙ AMATI DI ZELIG - ARRIVÒ A MILANO NEL 1990 PER UNA SERIE DI CONCERTI CON IL SUO GRUPPO ROCK. IN ZONA LORETO APRÌ LA SUA PRIMA SCUOLA NEL 2011, POI IL PUB 'SLOAN SQUARE' A CADORNA - L’ATTORE ERA FAMOSO PER AVERE IDEATO UN MODO DIVERTENTE PER IMPARARE L’INGLESE - VIDEO