29 ott 2022 20:18

RUMORS DA LARGO FOCHETTI! – MENTRE I GIORNALISTI DI “REPUBBLICA” SONO IN SCIOPERO CONTRO MOLINARI, VIENE DATA ORMAI PER IMMINENTE LA SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE CON MASSIMO GIANNINI. “ER SAMBUCA” SARÀ ACCONTENTATO CON IL RITORNO A NEW YORK COME CORRISPONDENTE. E A DIRIGERE “LA STAMPA” CHI CI VA? SI VA VERSO UN BALLOTTAGGIO TRA FEDERICO MONGA E MATTIA FELTRI…