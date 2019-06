28 giu 2019 13:11

SALINI HA DAVVERO TROVATO L'ACCORDO CON FAZIO? MA QUANDO MAI. LA FIRMA DEL SAVONESE IN CALCE AL CONTRATTO ANCORA NON C'È E SE NON SI TROVA L'ACCORDO SUL BUDGET DELLA TRASMISSIONE, E SUL TAGLIO A VESPA, LA FIRMA RISCHIA PROPRIO DI NON ARRIVARE - DOPO L'INCONTRO TRA SALINI FOA SULLA QUESTIONE DEL DOPPIO INCARICO, L'AD, PER EVITARE SITUAZIONI IMBARAZZANTI A TUTTO IL CDA, VORREBBE LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE PRIMA DELLA CONVOCAZIONE