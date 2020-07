SALUTATECE BRIATORE E LA LEOTTA! – ELISABETTA GREGORACI È SEMPRE PIÙ INTIMA CON MATTEO MAMMÌ, CHE DOPO “DIVETTA” E ANNA SAFRONCIK SI CONFERMA GRANDE INTENDITORE – SI SONO CONOSCIUTI TRAMITE UN AMICO COMUNE E STANNO SEMPRE AL TELEFONO. L’EX AD DI SKY RAGGIUNGERÀ “ELI” IN SARDEGNA PER UN AGOSTO BOLLENTE?

Elisabetta Gregoraci e Matteo Mammì, un nuovo amore? Dopo il divorzio da Flavio Briatore e la fine della relazione con Francesco Bettuzzi, imprenditore co fondatore di Pure Herbal, sembra che la showgirl si sia fidanzato con l’ex di Diletta Leotta ed Anna Safroncik.

I due, come racconta “Chi” sarebbero stati presentati da un comune amico e per ora trascorrerebbero molto tempo al telefono, dato anche l’impegno di Elisabetta come conduttrice di “Battiti Live”: “Elisabetta Gregoraci – svela la rivista diretta da Alfonso Signorini - single da tempo dopo la rottura con Francesco Bettuzzi, avrebbe trovato un nuovo amico intimo.

Lui è Matteo Mammì, volto noto perché ex fidanzato di Diletta Leotta, e per un flirt lo scorso anno con l’attrice Anna Safroncik. Mammì e la Gregoraci non sono ancora apparsi in pubblico. Tra i due tanti messaggi, un rapporto che viaggia sul filo del telefono grazie a un amico comune che li ha fatti conoscere”.

