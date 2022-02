SANREMIX - “EMMA, TI DEVO MENARE”, ”QUANDO VUOI GIANNI, CON QUELLE MANI PUOI FARE TUTTO” – MORANDI INFOIATISSIMO DAVANTI ALLE TETTE DI EMMA. E LEI: “STO SPARANDO GLI ULTIMI COLPI, PERCHÉ ANCORA STANNO IN PIEDI, POI CASCANO” – IL BACINO TRA MAHMOOD E BLANCO, DE SICA E IL CINEPANETTONE CON ACHILLE LAURO, MARA VENIER A TANANAI: “SEI UN PO’ SUDATELLO?”- IL PROF. SARACENO PAZZO DI GRIGNANI E ANA MENA… – VIDEO

Non sto piangendo mi sono solo entrati un Gianni Morandi e un Massimo Ranieri negli occhi#sanremo2022 #domenicain pic.twitter.com/wDG59dQR1g — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) February 6, 2022

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

morandi emma

FORMIDABILI QUEI GIANNI – Durante la serata cover Gianni Morandi si sofferma sul generoso décolleté di Emma: “Stai facendo vedere un po’…eh”. La risposta della cantante salentina: “Sto sparando gli ultimi colpi, Gianni, perché ancora stanno in piedi, poi cascano”.

Poi il duetto si infiamma. “Io ti devo menare”, incalza Morandi. La risposta fulminante di Emma: ”Menami, quando vuoi, con quelle mani puoi fare tutto”. La cantante si è consolata del sesto posto in classifica con la vittoria al Fantasanremo: “L’anno prossimo invece di dire papalina sul palco devono dire Emma Marrone”. Sangiovanni rosica: “Mannaggia a te…”

emma 2

MAHMOOD E BLANCO MEJO DI AL BANO E ROMINA – La coppia vincitrice del Festival rivela il rito prima di entrare in scena: “Per superare l’ansia, prima dell’esibizione ci diamo un bacino sulla guancia”.

UNA GOCCINA DI SPLENDORE – Michele Bravi confessa: “Io non lo so come sto vivendo Sanremo, forse ho esagerato con le goccine nell’ultimo periodo”

morandi ranieri

PER DIVENTARE GIOVANI CI VOGLIONO MOLTI ANNI - Gianni Morandi, che ha agguantato il terzo posto, e Massimo Ranieri, che ha vinto il premio della critica, si abbracciano in sala stampa: “Quando siamo venuti qui dicevamo: ‘Ma che ce frega, non abbiamo niente da dimostrare’. Basta non arrivare al ventesimo posto”. Il cantante bolognese se la ride: “Se ce l’avessero detto che saremmo arrivati tra i primi… Io non ci credevo”.

E Ranieri: “Io sono rimasto ottavo, la prima sera sono stato vinto dall’emozione”. C’è chi lo ha accusato di aver preso qualche stecca”. Nessuno scaricabarile, nessun alibi. Ranieri dà un grande insegnamento ai più giovani: “E’ stata colpa mia”

morandi ranieri 5

RKOMI C’HA ‘RFISICO – Mara Venier è delusa dal fatto che a Domenica In Rkomi si sia presentato vestito e non a petto nudo: “Mi piacevi molto l’altra sera, peccato perché anche noi zie vogliamo vedere…”.

“COME TI SENTI?” La sorpresa del Festival, Matteo Romano, 19 anni, becca Ana Mena da sola in un angolo e si mette a fare il lumacone. “E’ bellissima la tua canzone. Mi è piaciuta tanto…”. Lei lo congeda con una stretta di mano e un “vai a spaccare” di circostanza..

tananai venier

NATALE IN ROLLS ROYCE - Achille Lauro dopo aver replicato sul palco dell’Ariston il gesto che nel film “Compagni di Scuola” era costato lo schiaffo di Anagni a Tony Brando/Christian De Sica in “Collant Collant” viene scritturato, in diretta a Domenica In, dall’attore per un futuro cine-panettone: “Ti aspetto nel mio prossimo film di Natale”. E il cantante: “Un cenone con De Sica e Jerry Calà è il mio sogno”

ana mena

MAI DIRE TANANAI – Ultimo in classifica ma vincitore assoluto del premio autoironia, Tananai chiude il suo Sanremo con un clamoroso “Ci vediamo all'Eurovision" e quando gli chiedono "Cosa farai da lunedì" risponde sicuro: "Prendo più lezioni di canto". Il cantante che ha portato in gara “Sesso occasionale”, è stato travolto dalle accuse per aver stonato più volte sul palco. Gran finale con Mara Venier: "Sei un po’ sudatello? Famme sentì. Ma no, sei profumatissimo..”

ana mena matteo romano 2

“NON PUOI GIUDICARE LA VITA DEGLI ALTRI. PERCHÉ NON PUOI SAPERE PROPRIO UN CAZZO DELLA VITA DEGLI ALTRI” – Il prof. Guido Saraceni scende in campo per difendere Gianluca Grignani e in un post ricorda quando il cantante nel 1995 portò a Sanremo “Destinazione paradiso” dichiarando che gli era capitato di pensare al suicidio. “In questi anni l’abbiamo visto cambiare, soffrire e combattere contro i suoi demoni.

de sica compagni di scuola

Anche per questo motivo trovo veramente sgradevoli e inopportune le critiche che gli stanno piovendo addosso. Grignani è un cantautore di primissimo livello. Ma è soprattutto un essere umano al quale dobbiamo lo stesso rispetto che meritano tutte le persone che stanno attraversando un periodo difficile”

tananai venier 2 morandi a domenica in achille lauro achille lauro ana mena 20 achille lauro loredana berte tananai 1 ana mena 11 ana mena 12 ana mena sangiovanni rkomi amadeus rkomi grignani irama emma 1 la rappresentante di lista emma mahmood blanco

amadeus mahmood blanco