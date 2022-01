SANREMIX – COME SI PREPARA ORNELLA MUTI AL FESTIVAL? CON LA POSIZIONE DELLA RANA (VIDEO) - IVA ZANICCHI MEJO DELLA FERILLI: "SE VINCO SANREMO, VADO A "DOMENICA" IN COSTUME DA BAGNO" – LA BORTONE VUOLE RUBARE LE BORSETTE ALLA RAPPRESENTANTE DI LISTA, EMMA-MORANDI E LE CORSETTE MATTUTINE, SCANU VS MANESKIN E ACHILLE LAURO - MAHMOOD E BLANCO: "CIÒ CHE CI LEGA IN QUESTO BRANO È IL DISAGIO" (ARIDATECE CLAUDIO VILLA) – E POI MICHELE BRAVI VERSIONE TWILIGHT, RAVASI, RANIERI, ZALONE E GLI SCHERZI DA PRETE. I GIORNI DEL CONDOR DI "BAFFO" BARTOLETTI – VIDEO

Si avvicina #Sanremo2022 e ho ricevuto un’altra serie di materiali musicali da Papa Francesco. Auguri al Festival! pic.twitter.com/7rRDKVfou1 — Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) January 31, 2022

ZITTI E MUTI – Come si prepara Ornellona al Festival? Facendo yoga nella stanza d’albergo nella posizione della rana. La figlia Naike la filma e mette le mani avanti: “Non pensate male”. E l’attrice precisa: “Questa posizione fa molto bene, aiuta a dormire. Serve per aprire lo psoas (il muscolo dell’anima, ndr). Lo psoas? Ora si dice così.

UN SENSO A QUESTO FESTIVAL - Mattarella farà il bis al Quirinale, Fiorello il tris a Sanremo. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, in conferenza, tira un sospiro di sollievo per la ricomposizione della coppia Amadeus-Fiorello: “Quando ho visto arrivare Rosario, ho ritrovato il senso della vita che non annoia…”

RUNNING GLORY – Emma, imbacuccata come se dovesse andare al Circolo Polare Artico, incrocia sulla ciclabile di Sanremo un pimpante Gianni Morandi impegnato nella sua solita corsetta. “Tu te la meni così a correre tutte le mattine? Io faccio solo una camminata veloce e sto morendo”. D’accordo che il fine è niente, il movimento è tutto ma il divano non ha mai ucciso nessuno.

mahmood e blanco

BLANCO E NOIR - Mahmood e Blanco, tra i favoriti per la vittoria finale, parlano del loro brano “Brividi” (“Ma scusa se poi mando tutto a puttane/ Non so dirti ciò che provo, è un mio limite/ Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime”): “Siamo un po’ un casino. Ciò che ci lega in questo brano è il disagio. Parlare di amore è un po’ riduttivo…”. Rkomi è sintonizzato sullo stesso mood da maledettismo de’ noantri: “Sono stato spessissimo capovolto dalla vita, dall’amore, dalle mie scelti personali e musicali. Sono ancora un giovincello ma delle cosette le ho fatte…”. Michele Bravi con un look a metà tra Michael Jackson e Twilight: “Quando ci sono io, si piange sempre. Mi fermano per strada per dirmelo…”. Aridatece Claudio Villa: “Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia”

iva zanicchi copia

L’IMPENNATA DELL’IVA – “Voglio amarti e non solo per amore, Voglio amarti perché ho fame anch’io di te”. Il testo della canzone è bollente come la promessa di Iva Zanicchi: “Se dovessi vincere il Festival, andrò a Domenica In in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho”. In caso può chiedere consigli sabato sera a Sabrina Ferilli, che si mostrò in bikini al Circo Massimo nel 2001 alla festa scudetto della Roma

IN TUTTI I LUOGHI, IN TUTTI I LAGHI – Ma non aveva detto che avrebbe momentaneamente abbandonato il mondo della musica? Valerio Scanu riappare a “Oggi è un altro giorno” per mettere su la solita polemicuccia contro chi usa l’autotune. “Oggi forse è diventato un deterrente saper cantare. I Maneskin? Mi è piaciuto il loro percorso. Il brano di Sanremo dell’anno scorso mi è piaciuto meno di un’altra canzone, “Vent’anni”. Achille Lauro? non mi piace”. E sulla canzone-tormentone con cui vinse Sanremo: “Noi coperti sotto il mare a far l’amore in tutti i modi, in tutti i luoghi in tutti i laghi”? Ormai è diventato un modo di dire. Sicuramente il lago è più comodo del mare”

STAI SERENA - La Bortone punta le borsette della Rappresentante di Lista: “Ve le rubo”. Il duo parla anche della canzone sanremese “Ciao Ciao”: “Impegnativa e divertente… Un incubo”. Chiosa di Serena Bortone con citazione di Mao: “Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione è dunque eccellente”

TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO - Massimo Ranieri risponde a Marino Bartoletti con le stesse parole che usò 34 anni fa prima di cantare “Perdere l’amore”. “Arrivo a Sanremo per far ascoltare al grande pubblico una bellissima canzone all’italiana”. Nel 1988 vinse e la scaramanzia ha le sue ragioni che la ragione conosce fin troppo bene…

VATICAN DISCO - Il presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, Gianfranco Ravasi: “Si avvicina Sanremo 2022 e ho ricevuto un’altra serie di materiali musicali da Papa Francesco. Auguri al Festival!” Nella foto, tra Bach e Piazzolla, spiccano gli album de Il Volo e Caterina Caselli, “Nessuno mi può giudicare”. Nessuno? Oddio, uno ci sarebbe…

SCHERZI DA PRETE – “Checco Zalone porta a Sanremo i suoi parrocchiani di Capurso”.

La notizia che ha strappato più di un sorriso durante la conferenza di presentazione del Festival è stata smentita. Era solo lo scherzo di un sacerdote pugliese…

I GIORNI DEL BAFFO – Come Robert Redford nel film “I tre giorni del Condor”, come Adriano Galliani nelle ultime ore di calciomercato, si entra nella settimana santa del festival e nel salotto della Bortone si scatena il sanremologo Marino Bartoletti (che ha preso un voto anche nelle elezioni per il Quirinale). A Iva Zanicchi chiede se lui possa avere speranze con lei, al comico Gabriele Cirilli che strazia “Perdere l’amore” fa sapere che Massimo Ranieri presenterà denuncia al commissariato per la sua performance. Sulla vittoria finale? Marino dice che si aspetta molto da Blanco e Sangiovanni…

