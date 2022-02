SANREMIX – GLI IMPERDIBILI DUETTI MAHMOOD-BLANCO: “MA NON E’ VERO ZIO. STAI PAZZO IN CULO!” – LA REPLICA DI TANANAI ALLE ACCUSE DI AVER STONATO: "SANREMO È STRANO, ERO CONVINTO DI AVERE FATTO UNA FIGATA, TORNO A CASA...'NA MERDA. TIRAVO LE STECCHE” – ANA MENA...SU BRAHIM DIAZ E SMENTISCE IL FLIRT CON IL MILANISTA: "SONO SINGLE". I PIEDI DI DRUSILLA FOER, LA CORSA DI MORANDI, LA MARATONA ZALONE DI MENTANA, LA POLEMICA DI BARTOLETTI, SANGIOVANNI A BRAVI: “NON TI RESTERA’ CHE CAGARE SUL PALCO” – VIDEO

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

tananai

MAH-MOOD – Durante un’intervista radiofonica alla domanda chi è più pazzo tra i due, Blanco risponde divertito con il nome del suo sodale sanremese. Mahmood ribatte in versione poetica: “Ma non è vero zio, ma stai pazzo in culo…”

MAI DIRE TANANAI – Il cantautore milanese, che a Sanremo ha portato il brano “Sesso occasionale”, è stato accusato di aver stonato. Lui replica con ironia (ad alta gradazione etilica?) in un video già stracult sui social: "Raga, Sanremo è strano, io ero lì ero convinto di avere fatto una figata, torno a casa... na merda... stupenda ‘sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito. Folle. Io ero lì tutto felice sul palco, cazzo, tiravo le stecche. Bellissimo"

mahmood blanco

ELEGANZISSIMA – “Mi chiederanno che numeri di piedi ho? Risponderò 32”, Drusilla Foer, alter ego dell’attore Gianluca Gori, ironizza sulle possibili domande dei giornalisti e quando Amadeus dice di aver proposto che l’anno prossimo ci siano solo donne a condurre il Festival, replica: "Sarebbe molto ganzo, ammesso che queste signore siano brave. Perché io sono per la meritocrazia. Sarebbe bello avere 12 vallettoni belli sul palco". Sulla performance di questa sera bocche cucite: “Mi voglio divertire e il divertimento non è un luogo stupido”.

MARATONA ZALONE - La classifica di Enrico Mentana dopo aver sentito tutte le canzoni: 1 Elisa 2 Oronzo Carrisi 3 Ragadi Ps. "La canzone satira sulla pandemia segna l’uscita psicologica dell’Italia dalla paura del Covid"

ana mena

SALA STAMPA MARINATA – Marino Bartoletti arriccia il baffo davanti alla classifica provvisoria e bacchetta i colleghi della sala stampa “soprattutto sulla valutazione data a Sangiovanni e a altri giovani, un po’ mortificate, proposte”. Gli strali sono riservati, soprattutto, per “la parte radio, che ha tutelato in maniera gracile, la pattuglia dei giovani”. E per la vittoria finale? “Non è difficile immaginare un (peraltro previsto) duello fra Elisa e la coppia Blanco-Mahmood”.

ana mena 20

GIANNI, BE GOOD – Jovanotti, autore del brano "Apri tutte le porte" che Morandi ha portato a Sanremo, punta il podio: “Cazzo, Gianni nella classifica provvisoria è quarto”. Il cantante emiliano non rinuncia alle sue abitudini e si concede una corsetta mattutina sul lungomare. Go, Gianni go

ANA MENA (SU BRAHIM DIAZ) – L’andalusa che sognava di essere Laura Pausini smentisce la storia con il milanista Brahim Diaz da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”: “Sono fake news. Non ho un fidanzato, sono single”.

SO’ RAGAZZI - Il FantaSanremo sta scappando di mano ai cantanti. Sangiovanni sfida Michele Bravi: “Farò talmente tante cose che non ti resterà che cagare sul palco”

drusilla foer ana mena 11 sangiovanni bravi ana mena 12 tananai 1 sangiovanni 5 mahmood blanco 89 mahmood blanco sangiovanni amadeus e checco zalone 1 checco zalone