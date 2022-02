SANREMIX - "VOGLIO MORIRE UBRIACO PER VOMITARE DAVANTI ALL'ARISTON", IL DELIRIO DI EMIS KILLA (ARIDATECE BUKOWSKI) - IL BIKINI DELLA SANTISSIMA TRINITÀ DI VICTORIA DEI MANESKIN, IL MONITO DEL VESCOVO DI SANREMO E LA REPLICA DI AMADEUS – LO SHOW DI ORNELLA MUTI TRA CANNABIS E RUSSIA - “TI SEI RINCOGLIONITA?”, IL SIPARIETTO TRA IVA A ZANICCHI E MARIA GIOVANNA ELMI – RETTORE SIBILLINA SU ACHILLE LAURO - SAVIANO E IL VOCALE DI DIECI MINUTI A AMADEUS, EMMA MEJO DELLA MURGIA (“MAESTRO MICHIELIN? NO, MAESTRA”), MARINELLA VENEGONI VINTAGE SU VASCO – VIDEO

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

ARIDATECE BUKOWSKI – Il delirio di Emis Killa su Twitter: “Voglio morire ubriaco per vomitare davanti alle porte dell’Ariston. La cosa più brutta delle persone, è tutta la saccenza e la spocchia che mettono nell’esprimere sprezzo su personalità vincenti di ogni ambito. Il 99% di questi vive nella mediocrità (e non si parla di soldi), non ha gusto per abbinare due calzini ma parla”. Il gran finale: “Bukowski in confronto a me era affabile”

LA NONNA PIU’GNOCCA D’ITALIA – Ornella Muti show in conferenza stampa. Parla di cannabis terapeutica (“Sciocco riferirsi alla canne”) e replica al teatro di Pordenone che chiede il cachet di Sanremo come risarcimento (“Si diede malata ma era da Putin”). “Avranno la risposta che devono avere ma non certo da me. La cittadinanza russa? Mi è stata offerta ma non ho ancora deciso. La canzone del cuore di Sanremo? Ne vorrei parlare questa sera…”

DELL’ELMI DI SCIPIO – “Maria Giovanna, ti sei rincoglionita?”, Iva Zanicchi a “Storie italiane” dà vita a un gustoso siparietto con Maria Giovanna Elmi che giustamente le ricorda: “Quando io ho presentato nel ’77 hanno vinto gli Homo Sapiens. “Iva, non mi confondere”. L’aquila di Ligonchio si arrende: “Tesoro, hai ragione”

MARRON(E) GLACE’ – Durante le prove un tecnico annuncia il “Maestro Michielin” ed Emma lo fredda: “Maestra!”. Il femminismo è questione di vocali? La Marrone meglio della Boldrinova e della Murgia.

SE NON KOBRA, QUANDO? Rettore a “Storie italiane” sibillina su Achille Lauro: "Sembra un ragazzino cresciuto. C'ha una testina piccola piccola ed è lungo, lungo, lungo". Non è un pitone, ma un gustoso boccone etc…

IO PENSO POSITIVO – Il direttore di Rai1 Stefano Coletta: “Abbiamo bisogno di positività”. Intanto il sottosegretario Sileri tranquillizza Amadeus: “Se asintomatico può stare sul palco e condurre Sanremo”

RE E REGINE – Avvisate i Maneskin! Loredana Bertè rivendica di aver cantato il primo pezzo rock al Festival nel 1986. Il brano, Re, fu scritto da Mango. Lei salì sul palco con il pancione finto. “Per molti è stato un errore, ma per me no. Volevo dimostrare che una donna quando è incinta non è malata ma è ancora più forte! Solo Sting mi capì e mi disse passando: "Wow that’ s amazing!" Invece la casa discografica mi strappò addirittura il contratto discografico…”

TI MANDO UN VOCALE DI DIECI MINUTI – Roberto Saviano ha mandato ad Amadeus un vocale con il monologo (sulla rivoluzione civile di Falcone e Borsellino) che porterà all’Ariston giovedì sera. In conferenza stampa il conduttore assicura che il vocale durava comunque meno di 10 minuti. Saviano puntualizza: “Interverrò a titolo gratuito”

CANTA, PREGA…AMA! Canna-gate, filosofia gender e il bikini della Santissima Trinità esibito sui social da Victoria dei Maneskin. Meno male che il vescovo di Sanremo, mons. Antonio Suetta, tra i più duri oppositori della legge Zan, aveva chiesto ad Amadeus, alla Rai e agli artisti di “evitare di essere amplificatori di mode e ideologie”. La risposta del conduttore del festival non è tardata ad arrivare: "Io sono molto credente, ma dobbiamo essere consapevoli di lasciare la libertà agli artisti di esprimersi"

NOI SIAMO ANCORA QUA - Marinella Venegoni vintage. Ecco cosa scriveva la giornalista su “Stampa Sera” 40 anni fa. “Il personaggio più interessante della serata è stato sicuramente Vasco Rossi. C’entra con questo Festival come i cavoli a merenda, interpreta un personaggio scanzonato, beffardo, irriverente”.

