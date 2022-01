12 gen 2022 10:00

SANREMO EN TRAVESTI – AMADEUS SDOGANA LA CONDUZIONE EN TRAVESTI E PORTA A SANREMO DRUSILLA FOER, ALTER EGO DELL'ATTORE GIANLUCA GORI, NELLA SERA DI GIOVEDÌ. SUL PALCO COME CO-CONDUTTRICI APPRODANO ANCHE ORNELLA MUTI, L'ATTRICE DI "SUBURRA" NATA IN SENEGAL LORENA CESARINI, MARIA CHIARA GIANNETTA E SABRINONA FERILLI – IL DUE DI PICCHE DI JOVANOTTI A AMADEUS: “DEVO FARE L'AUTORE DI MORANDI, NON HO TESTA PER ALTRO. SARÒ A CASA…”