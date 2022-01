10 gen 2022 19:04

SANREMO IN FAMIGLIA – A "DOMENICA IN" LA MOGLIE DI AMADEUS GIOVANNA CIVITILLO HA ANNUNCIATO CHE FARÀ L'INVIATA DI "LA VITA IN DIRETTA" AL FESTIVAL – DOPO CHECCO ZALONE, SI LAVORA SULLE PRESENZE FEMMINILI - MARIA CHIARA GIANNETTA, PROTAGONISTA DI "BLANCA", SARÀ CONDUTTRICE CON AMADEUS PER UNA SERA – IN BALLO ANCHE ALESSIA MARCUZZI, MIRIAM LEONE, MATILDA DE ANGELIS…