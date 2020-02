A SANREMO SCOPPIA IL CASO DEL VOTO DELL’ORCHESTRA - 'STRISCIA' SGANCIA LA BOMBA: "GIÀ DAL POMERIGGIO DI GIOVEDÌ I COMPONENTI DELL'ORCHESTRA AVEVANO VOTATO E CONSEGNATO AL NOTAIO LE SCHEDE CON LE LORO VALUTAZIONI, MOLTO PRIMA DELLE PERFORMANCE DEGLI ARTISTI IN DIRETTA". QUALCOSA NON TORNA...

A Sanremo scoppia il caso del voto dell'orchestra. È Striscia la Notizia, come da tradizione, a indagare sul "marcio" del Festival o presunto tale. Il tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci avrebbe ricevuto delle segnalazioni esplosive.

Giovedì sera, nella terza serate dedicata alle cover, Amadeus ha annunciato che in quel preciso momento l'orchestra stava votando le performance dei cantanti in gara. Per la cronaca, la classifica è stata dominata da Tosca davanti a Piero Pelù e Pinguini Tattici Nucleari. Francesco Gabbani, primo nella classifica demoscopica, è finito solo ottavo.

Secondo Striscia, però, proprio mentre Amadeus annunciava il voto "si possono vedere i membri dell'orchestra in realtà alle prese con spartiti e strumenti". Ma c'è di più: "Già dal pomeriggio - spiega il tg satirico riportando le segnalazioni delle gole profonde da Sanremo - i componenti dell'orchestra avevano votato e consegnato al notaio le schede con le loro valutazioni, molto prima cioè delle performance degli artisti in diretta". Qualcosa, insomma, non torna.

