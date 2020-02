SANREMO TWEET! - LO SCAZZO BUGO-MORGAN ACCENDE I VELENI DEI TWITTAROLI - “LA FUGA DEL CANTANTE NON SI ERA MAI VISTA PRIMA. UN PEZZO DI STORIA DEL FESTIVAL CHE SI CONSUMA ALLE 1.46”, “MA MORGAN È DISSACRATORIO, DADAISTA, SITUAZIONISTA E ANCHE UN PO' BAUHAUS OPPURE SEMPLICEMENTE UN COGLIONAZZO?” - ELETTRA LAMBORGHINI, QUANDO HA SCOPERTO CHE MORGAN È STATO ELIMINATO, HA ROSICATO: “NOOO, ADESSO ULTIMA ARRIVO IO!” - VIDEO

Quando Elettra Lamborghini ha scoperto della squalifica di Morgan e #Bugo, ha esclamato a Radio2:"Nooo raga, vuol dire che adesso sono ultima!"



Che mito!#Sanremo2020 pic.twitter.com/hkR5EfqTNE — Pietro Raffa (@pietroraffa) February 8, 2020

Morgan offende Bugo, Bugo lascia il palco. Fiorello e la Clerici tornano sul palco all’improvviso. Alle due di notte. Il caos di Sanremo.

“Ringrazia il cielo sei su questo palco e rispetta chi ti ci ha portato dentro”. E quello se ne va. Un colpo di teatro così non si vedeva dai tempi della spaccata di Lisa Fusco.

Pensa se se stavano sul cazzo da subito #Bugo #Morgan #morganebugo #Sanremo2020

In TUTTA Italia, questa mattina, in un bar, in un ufficio, al telefono, a scuola, per strada, qualcuno sta raccontando a qualcun'altro della vicenda Bugo-Morgan.

La fuga del cantante non si era mai vista prima. Un pezzo di storia del festival che si consuma alle 1.46. È tutto bellissimo.

Vi anticipo la prossima intervista di Morgan: Bugo, ovviamente, l’ennesimo pazzo ingrato cattivo stronzo che non ha avuto alcuna riconoscenza e attenzione per la mia arte.

BUGO SU FACEBOOK ELOGIA MORGAN E LA LORO GRANDE INTESA

e niente a #Morgan ORMAI manca solo di fare un #bugo tuffandosi all’isola dei famosi (consiglio )

Bugo s’è rotto la minchia per qualcosa? Me sa de sì. Bella trovata comunque . #sanremo2020

#Morgan una garanzia.

A questo punto la domanda nasce spontanea: ma #Morgan è dissacratorio, dadaista, situazionista e anche un po' Bauhaus oppure semplicemente un coglionazzo?

"Muuusica e #Bugo scompare" - Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, quando ha scoperto che Morgan è stato eliminato, ha detto a radio 2: “no, adesso ultima arrivo io!”.

Prima di Sanremo Morgan scriveva di Bugo: "Sei un amico oltre che il mio cantautore preferito (...) Gli sarò sempre riconoscente per questo e io porto a Sanremo il sentimento di gratitudine che va al di là di qualsiasi altra cosa". Pensa se non fosse stato un amico...#Sanremo2020

"Che brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine, la tua arroganza, fai quel che vuoi mettendo i piedi in testa". Questo #Morgan ha cantato a #Bugo, a cui faccio un applauso per non averlo preso a pigne in faccia

#Bugo è la versione migliore di noi stessi, che finalmente pianta in asso il narcisista patologico sul palco da cui vaneggia

Cioè quindi Morgan ha cambiato il testo per sputtanare Bugo ma che cosa orribile

Stavolta lo dico senza mezzi termini: #Morgan non deve avere più nessuna possibilità. Butta tutto nella merda ogni volta.

Comunque mi fa troppo ridere l’espressione di Morgan dopo che Bugo abbandona il palco, “che succede?” Come se fosse normale il suo nuovo testo

Aggiornamento: Amadeus in questi minuti sta cercando Morgan per la città di Sanremo per capire cosa sia accaduto. #tuttovero

