Barbara Costa per Dagospia

Sono intorno a noi. Da sempre. Ufficialmente dal 1964. Però non li vediamo. Ma ci sono! E piangono, strillano, giocano, gattonano, litigano, mangiano la pappina, ma dopo avere lavato le manine, e fanno nanna meglio se cullati, e vogliono essere cambiati quando fanno la pipì, di più, la pupù. E prova un po’ a togliergli il ciuccio!

Gli Adult Baby non sono pazzi, non hanno deficit, non sono caduti dal seggiolone da piccoli riportando traumi indelebili, non hanno subito molestie, non hanno istinti ambigui, e non hanno niente di niente che non va: gli Adult Baby sono persone adulte e sane che hanno la sana parafilia di sentirsi "bambini dentro", e come tali se la vivono in riunioni e luoghi appositi che sono "asili per adulti" e offrono loro libertà di regredire, in ogni criterio e maniera, a una età a loro scelta ma che non supera quella giusta per un asilo nido.

Gli Adult Baby sono maschi e femmine e x, di età adulta variabile ma per lo più compresa tra i 30 e i 60, e sono persone di ogni genere e orientamento sessuale. E qui sta il punto: un Adult Baby quando non fa l’Adult Baby pratica sesso come se la sente ed è e vuole, ma quando assume l’identità Adult Baby abita una natura parafiliaca che col sesso, pensato e praticato, non ha nulla a che fare. Nulla. Nulla. Nulla. Gli Adult Baby non hanno alcun rapporto coi feticisti che giocano a schiavo e padrone in modalità bambino e adulto.

Né hanno a che vedere con altri feticismi, ad esempio con chi si eccita annusando e toccando e indossando i pannolini. Chi è Adult Baby non fa sesso. Al sesso non ci pensa. Non può pensarci perché non lo sa: in status Adult Baby retrocede alla mente di un infante.

Quando dico che gli Adult Baby sono intorno a noi e dal 1964 (anno in cui sono stati in USA pubblicati i primi studi seri sul fenomeno) ma noi non ce ne accorgiamo, dico che un Adult Baby può essere chiunque, una collega, un cognato, un vicino, un politico, la nostra star preferita. La nostra parrucchiera, il nostro medico di fiducia. Chi è Adult Baby è una persona comune, che fa una vita comune, un lavoro comune. E che, per come va il mondo e in ogni sua parte sono strutturate le società, è costretto a non vivere pubblicamente questa sua identità, che nasce con lui e matura con lui.

Grazie ai social oggigiorno per un Adult Baby è facile e immediato trovare i posti in cui, una/due volte al mese, godersela da quel bambino che è. È coi social che trova l’asilo per adult baby più vicino a lui, e che gli confà di più. Il web agli Adult Baby ha semplificato l’esistenza: ci sono siti e social che organizzano feste e ritrovi, posti "segreti" – indirizzo e modo per arrivarci ce l’ha e lo sa solo chi Adult Baby è e ne fa richiesta – in cui asili per adulti vengono installati, uguali uguali agli asili reali, e con tutto l’occorrente che impiega e arreda un asilo reale, il quale però è a portata e modello adult. Comprese le "maestre".

Le maestre di un asilo adult baby non sono escort. Sono donne e/o uomini che "sanno" come prendere e affrontare tali sessioni parafiliache, con un massimo di 6 adult baby per volta. Non è psicologicamente una passeggiata interagire con adulti che per un pomeriggio intero regrediscono a un infantilismo totale. T-O-T-A-L-E. Non parlano, se non a lallazione, non sono autonomi in nulla.

Quel che ognuno di noi era e faceva a 2 anni è quello che un adult baby è e fa in un asilo adult baby. Con l’unica differenza che un Adult Baby non può essere preso in braccio, e che alcuni hanno peli e barba e rughe. L’unico contatto intimo che un adult baby ha con una maestra è quando deve essere cambiato.

Un adult baby non è "grande" anche e soprattutto in tal senso, e indossa un pannolino. Mangia omogeneizzati e biscotti e beve latte e fa i suoi bisogni corporei nel pannolino. Che non sa cambiarsi né pulirsi da sé. Maestre e maestri di un asilo adult baby fanno le stesse azioni che fanno i maestri presenti in un asilo nido vero. Solo che lo fanno a degli adulti. Ripeto ancora: il sesso qui non c’entra nulla.

La maggior parte degli Adult Baby vivono in clandestinità questa parte importante della loro identità anche nel rapporto di coppia. Non sono infrequenti Adult Baby che sono sposati e genitori. Che si sono scelti un/a partner che amano e con cui stanno bene sotto ogni aspetto tranne quello parafiliaco.

Spesso gli asili Adult Baby sono per alcuni l’unico anfratto sicuro – con persone fidate – a cui affidare il loro "zainetto" con tutto il materiale che un Adult Baby ha: ciuccio adult baby, pannolini adult baby, e giocattoli, e tutine, e bavaglini… Tanti Adult Baby non single non possono custodire in casa "prove" evidenti. Ma dove trovano ciò di cui necessitano? Sui siti di e-commerce più famosi.

Si trova tutto, ma proprio tutto, sotto la categoria "travestimento": ce n’è per ogni gusto, e fantasia. Affari si possono fare nelle app dell’usato. Vorrei precisare che un Adult Baby non vuole né compra pannolini per incontinenza. No. A lui/lei serve un pannolino tale e quale a quello di un lattante, e però di adulta misura e capacità di assorbimento. Per questo sono nate marche apposite, che li fanno, di taglie adult, e coi disegnini pucciosi. Identico discorso per abiti e ciucci e altri oggetti. Identici per funzione – ma non per dimensione – a quelli di un bebè.

Un Adult Baby non finge di essere un poppante. Lo è. Nei ritrovi all’asilo è libero di esserlo. Come sono liberi di esserlo chi, dentro casa, vive da solo, e chi, dentro casa, si è scelto un/a partner che lo completa finanche in questa forma. Ma ci sono Adult Baby che se la vivono h.24, senza nascondersi, e sono gli adult baby che della loro parafilia fanno moneta: sono gli Adult Baby che vengono allo scoperto su YouTube, sui social, dove aprono canali dentro cui mostrano e raccontano come sono. Sono pochi. Per il momento.

