Flavio Briatore ha la voce vibrante e vagamente minacciosa di quando è entusiasta: il "businessman flamboyant" come erano avvezzi definirlo i giornalisti inglesi di F1 si è messo in testa nientemeno che di rilanciare Roma. Anzi, "di risvegliarla".

Il suo progetto si chiama Crazy pizza e - scandisce - "non è una pizzeria. È un brand". Un brand con il quale "far tornare la Dolce Vita a Roma".

Una pizzeria a via Veneto

"Esatto anche se parlare di pizzeria non è corretto. È molto, molto di più".

Perché non le piace che si dica che è una pizzeria?

"Vede, la pizza è uno street product, di solito te la portano su tavoli spogli o non apparecchiati, te la buttano là con un servizio approssimativo, roba che non ti invoglia a rimanere nel locale. Noi abbiamo pensato di fare una pizzeria chic, branché. Serviamo ottime pizze, in un posto elegante, con un servizio impeccabile. La pizza è un prodotto importante, ma è presentato in modo cheap, noi gli abbiamo creato intorno un enviroment diverso".

E questo dovrebbe bastare a rilanciare Roma?

""Questo" non è poco. Roma si rilancerà così, mi creda. Noi apriamo a via Veneto, e lì con noi aprirà anche Nobu , (il ristorante fusion di Robert de Niro, ndr), e poi stanno venendo 5-6 grandi hotel, Bulgari, il Four Season, è arrivato Soho House. I brand, i posti nuovi, questo farà tornare la voglia di vivere la città, creerà business, vita, posti di lavoro".

Perché via Veneto?

"Roma è la città più bella d'Europa. Non c'è una sola ragione per cui non sia considerata anche la migliore. E via Veneto è la via di Roma, lo è sempre stata. Mentre adesso non lo è più. È dormiente. Noi la sveglieremo: signori, ricomincia la dolce vita. Via Veneto poi è un brand dentro il brand. La nostra clientela è internazionale e trasversale, ama divertirsi, cerca un'alternativa".

A Roma aprirà anche il Twiga?

"Sì. Sulla terrazza dell'hotel Bernini, insieme al mio amico Bobo Bocca (Bernabò Bocca presidente di Federalberghi, ndr). A gennaio, inauguriamo il Crazy Pizza a maggio il Twiga".

Le istituzioni a Roma come l'hanno accolta?

"Non abbiamo chiesto niente, non ci hanno detto niente. Non abbiamo avuto nessun contatto. Ci basta che puliscano le strade. È uno scandalo che la città sia assediata da monnezza e cinghiali. È l'unica cosa chiedo a Gualtieri: far tornare via Veneto pulita come negli Anni 50".

Quanto costerà una pizza?

"I prezzi non li abbiamo ancora fatti, ma certo non occorrerà svaligiare una banca. A Riad e Monaco una margherita sta a 14 euro".

E il pizzaiolo ovviamente è napoletano...

"Non necessariamente. Ne abbiamo molti, ma non sta scritto da nessuna parte che debbano essere per forza napoletani".

