CI SCRIVE SIMONA ERCOLANI: ‘CARO DAGO, STAND BY ME PURTROPPO NON È IL PRODUTTORE INDIPENDENTE CHE FATTURA DI PIÙ ALLA RAI. PER IL MOMENTO ABBIAMO SOLO LA “COLPA” DI SOTTRARRE QUALCHE FRAZIONE DI PALINSESTO AI FORNITORI GIGANTI DELLA RAI, DI SVILUPPARE PROGETTI ITALIANI IN UN MONDO SOMMERSO DI FORMAT STRANIERI. DI DARE LAVORO A 400 FRA DIPENDENTI E COLLABORATORI. DI PAGARE LE TASSE ALLO STATO ITALIANO. SONO COLPE CHE MI ASSUMO CON GIOIA’