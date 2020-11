SCALA E POSTA – UNA LETTRICE CI SCRIVE ‘’DISGUSTATA’’ DAL NOSTRO ARTICOLO SU LAURA MARZADORI, PRIMO VIOLINO DI SPALLA (E CHIAPPA) ALLA SCALA: “È UN VANTO PER LA MUSICA ITALIANA” – DAGO: ‘’PERCHÉ UNA GIOVANE RAGAZZA, CHE HA RAGGIUNTO UN COSÌ ALTO VERTICE, PRESENTI SE STESSA SU INSTAGRAM, FACENDO PUBBLICITÀ A PRODOTTI E IN CIÒ OPERANDO, PROBABILMENTE, PURE IN CONTRASTO CON IL CODICE ETICO DEL TEATRO? NON ABBIAMO TROVATO FOTO DEL PRIMO VIOLINO DEI WIENER O DEI BERLINER IN MUTANDE CON UNA FRECCIA CHE INDICA IL MARCHIO DI MODA!’’ - VIDEO

https://m.dagospia.com/erede-di-toscanini-o-della-ferrragni-il-primo-violino-della-scala-e-la-nuova-regina-di-instagram-252514

MAIL

Spettabile redazione,

laura marzadori

Non seguo il vostro sito ma mi è stato segnalato il vostro articolo sulla violinista Laura Marzadori, violino di spalla alla Scala.

Sono disgustata dall’impostazione dell’articolo. Voi non sapete di cosa state parlando. Laura Marzadori è una solista di eccellenza, che si è distinta fin da ragazzina e ha studiato duramente in Italia e all’estero. È un vanto per la musica italiana.

È anche una bella giovane donna.

Voi ne avete parlato con un tono del tutto inappropriato, che di sicuro non vi fa onore.

Distinti saluti

Camilla Segre

DAGORISPOSTA

Gentile signora,

la ringraziamo dell’attenzione e, del resto, nemmeno noi seguiamo “Edilportale” o “Promo-legno”.

laura marzadori 9

L’articolo postato ieri non tratta delle qualità musicali di Laura Marzadori, anche se, ovviamente, ci siamo prima informati e, a contrario di quanto afferma lei, illustri docenti presso i quali la stessa ha studiato e ben più qualificati di lei nel giudicare la pensano diversamente, e anche alcuni colleghi. Ma non è di questo che tratta l’articolo.

laura marzadori 8

Noi abbiamo semplicemente pubblicato una parte delle immagini e dei filmati attraverso i quali la signora Marzadori presenta se stessa sul suo sito. Non abbiamo cercato i più sconvenienti: ci sono questi e come questi.

Semmai, Lei si potrebbe interrogare sul perché una giovane ragazza, che ha raggiunto un così alto vertice (le ricordo che non basta “distinguersi” per fare il primo violino di spalla alla Scala, bisognerebbe essere proprio il più bravo del nostro Paese), presenti se stessa in quel modo, facendo anche pubblicità a prodotti e in ciò operando, probabilmente, pure in contrasto con il codice etico del Teatro.

laura marzadori 7

Teatro che – questo sì – è il più importante del mondo e, forse, andrebbe rappresentato adeguatamente. Non abbiamo trovato foto del primo violino dei Wiener o dei Berliner in mutande con una freccia che indica il marchio di moda! Ma questo non spetta a noi. Noi abbiamo solo reso noto come la violinista presenta se stessa.

Cordiali saluti

Dagospia

Laura Marzadori laura marzadori 41 Laura Marzadori laura marzadori 4 laura marzadori 3 laura marzadori 28 laura marzadori 27 laura marzadori 39 laura marzadori 2 laura marzadori 16 laura marzadori 14 laura marzadori 12 Laura Marzadori Laura Marzadori Laura Marzadori con Barenboim laura marzadori 10 laura marzadori 17 laura marzadori 15 laura marzadori 5 Laura Marzadori laura marzadori 51 laura marzadori 6