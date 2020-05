SCANZI IL PREZZEMOLINO SCATENA CACCIARI: ''NON DIRE FESSERIE!!'' (VIDEO). QUESTO ACCADEVA A ''CARTABIANCA'', MA POCHI MINUTI PRIMA ERA A ''OTTO E MEZZO'', E AVEVA ISPIRATO I TWEET DI VITTORIO FELTRI: ''LA GRUBER STA ALLA TELEVISIONE COME IO STO ALLA FISICA NUCLEARE. SCANZI STA AL GIORNALISMO POLITICO COME LA GURBER STA ALLA CHIMICA PURA''

VITTORIO FELTRI GUARDA OTTO E MEZZO E PICCHIA DURO: "A COSA STANNO LILLI GRUBER E ANDREA SCANZI"

ANDREA SCANZI MASSIMO CACCIARI

Come colpire e affondare Lilli Gruber e Andrea Scanzi in una manciata di minuti. Vittorio Feltri guarda Otto e mezzo e non si trattiene. In collegamento con la padrona di casa c'è la penna al prezzemolo del Fatto quotidiano, ospite fisso del salottino di Lilli la Rossa, Conduttrice e opinionista hanno raggiunto ormai un'intesa invidiabile e si forniscono assist a catena.

Il direttore di Libero non può non "complimentarsi" con i due sodali. "La Gruber sta alla televisione come io sto alla fisica nucleare", commenta su Twitter Feltri. Poco dopo parla Scanzi e Feltri rincara la dose: "Sta al giornalismo politico come la Gruber sta alla chimica pura". D'altronde, il sempre simpatico Andrea aveva regalato perle come questa: "Siamo tutti contenti che da lunedì prossimo riapriranno i bar, ristoranti e parrucchieri, ne abbiamo tutti bisogno e io ne sono la prova. Però non siamo pronti a riaprire tutto, le regioni che rischiano di più sono Lombardia e Piemonte".

ASSEMBRAMENTI SUI NAVIGLI? SCONTRO IN TV TRA SCANZI E CACCIARI. IL FILOSOFO SI INFURIA: «NON DIRE FESSERIE»

Scontro tra Massimo Cacciari e Andrea Scanzi a Cartabianca. Nella puntata di martedì 12 maggio, il filosofo e il giornalista si sono confrontati duramente sulla gestione della fase 2, in particolare sull'episodio degli assembramenti sui Navigli di qualche giorno fa. "Non mi fido dell'autodeterminazione delle persone, visto cosa è successo a Milano", dice il giornalista. "Non dire fesserie, sono state scattate foto in prospettiva che non dicono nulla", la replica furibonda del filosofo.

ANDREA SCANZI MASSIMO CACCIARI