Sabato 15 ottobre. In prima serata su Rai Uno c’è Ballando Con Le Stelle: coreografie, ospiti e polemiche, ad aggiungere un po’ di pepe ci pensa Selvaggia Lucarelli, la giudice più temuta. Dopo lo scontro della scorsa settimana con Iva Zanicchi, la nota giornalista è stata la protagonista di altri due botta e risposta.

Il primo con Giampiero Mughini che, dopo essersi esibito con Veera Kinnunen sulle note di ‘Viva l’Italia‘ di Francesco De Gregori, si è avvicinato come di consueto alla giuria per ricevere un loro parere. Telecamere puntate su Guillermo Mariotto, ma lo precede lo stesso Mughini, dicendo: “Ormai è un bravo ragazzo. Certo, da come mi aveva sventolato quello zero, quattro calci in cu*o sì”, le parole di Mughini in riferimento alla lite della scorsa settimana con il giudice di Ballando.

“La prima puntata è come quando si danno le carte. Alla seconda inizia la partita, te la sei giocata benissimo. Hai fatto tutto a tempo, hai aperto le braccia a tutti e il pubblico ti ha premiato, vedi come funziona? Basta un gesto che diventa sublime”, ha detto Mariotto. Poco dopo è intervenuta Selvaggia Lucarelli: “Sento parlare di eleganza e commozione, abbiamo comunque un concorrente che, quando ha ricevuto uno zero, ha detto ‘ Ti prendo a calci nel cu*o’. Scusate, io tutta questa poesia non la vedo.

Tanto più che la premessa dell’altra volta era di avere autoironia e non prendersi troppo sul serio. Invece è svanito tutto e hai preso a male parole Mariotto, la scorsa settimana”. “Se uno ti offende, tu rispondi, ci mancherebbe altro“, ha detto il concorrente. Quindi Selvaggia: “Nessuno ti ha offeso. Noi siamo una giuria e giudichiamo“. Di nuovo il giornalista 81enne: “Non sei tu a dovermi insegnare cosa sia una giuria, sii cortese. Comunque, andiamo al sodo”. “Non mi devi dare tu i tempi. Sono qui da 7 anni, posso insegnartelo io cos’è la giuria di Ballando“, la risposta di Lucarelli, la quale poi è passata al commento sull’esibizione: “Ho visto Veera meravigliosa, che ti girava intorno. Tu il sole e lei la terra. Più che una coreografia, era astronomia”.

Ecco i voti ricevuti da Mughini: Zazzaroni gli ha dato 10; Canino 5; Smith 4; Lucarelli 1 e Mariotto 10 per un totale di 30 punti. La puntata è poi proseguita con gli altri concorrenti. Tra questi, anche Lorenzo Biagiarelli (fidanzato con Selvaggia Lucarelli) e Anastasia Kuzmina. Prima, però, una clip in cui la ballerina diceva a Biagiarelli: “Purtroppo sento che non siamo una coppia. A me dispiace perché sento che potremmo fare molto di più. Alla fine, noi ci vediamo solo in sala, non ci frequentiamo fuori. Non siamo amici. Se avessimo un rapporto più stretto, anche nel ballo riusciremmo a tirare fuori più cose”.

Di nuovo in studio, via con l’esibizione. Poi sono arrivati i giudizi, Selvaggia ha rotto il ghiaccio: “Com’è che ti vuoi frequentare fuori di qui? Non ti basta?”. Anastasia Kuzmina ha replicato scherzando: “Mi vorrei prendere un caffè con lui per parlare dei prossimi balli, delle coreografie”. “Le cose che dici nella clip devi essere pronta a sostenerle. Non è che poi, quando mi hai davanti, ti nascondi, cara”.

“E non abbiamo fatto neanche un ballo passionale”, la replica divertita di Anastasia. Quindi Lucarelli ha concluso, anche lei con un sorriso: “Lorenzo, perché balbetti? Sembri seriamente imbarazzato ma non ne parliamo qui. Ne parliamo a casa”. Il totale dei punti raccolti? 32. Avanti con la puntata.

Prima dell’eliminazione (ad andare via è stata Marta Flavi, insieme al ballerino Simone Arena), spazio ad un momento, molto toccante. Parliamo di quello che ha visto protagonista Massimiliano Gallo, ballerino per una notte. Il noto attore partenopeo si è esibito sulle note di ‘Mamma‘. Non una scelta casuale, come ha spiegato lui stesso: “Sono particolarmente emozionato perché ho scelto un brano di mio padre (Nunzio Gallo, ndr). Mio padre vinse Canzonissima con questo brano. Il mio rimpianto è che i miei non sono riusciti a vedermi nel passaggio al successo, almeno così stiamo insieme stasera. Siamo più vicini”. Applausi in studio dopo l’esibizione. Infine un altro ricordo di Gallo per il papà: “Il Festival di Sanremo, quello di Napoli, Canzonissima… insomma ha avuto una carriera costellata di successi, per cui ci tenevo. Mamma e papà sono andati via presto“.

Dopo lo scontro della prima puntata, Iva Zanicchi torna a calcare il palco di Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron. Ma la loro esibizione non ha convinto nemmeno questa volta Selvaggia Lucarelli, che ha bocciato la performance.

In una breve clip condivisa sul profilo Instagram della giudice, si sente la giornalista pronunciare queste parole all'indirizzo della cantante: «L'insulto l'ho perdonato, questo ballo non te lo perdono». Selvaggia esprime questo giudizio con un sorriso sulle labbra quasi conciliante, prima di aggiungere: «C’è una sudditanza psicologica nei tuoi confronti. Io rimango dell’idea che il ballo sia un’altra cosa».

Stavolta Iva Zanicchi ha accolto di buon grado le critiche, incassando il giudizio negativo senza ricorrere all'insulto. «Io purtroppo quando mi inalbero non riesco a frenarmi. Ho questo vizio, cercherò di correggermi anche se non sarà facile» aveva spiegato in un filmato mandato in onda prima della performance. Vedremo se riuscirà a trattenersi anche nelle prossime puntate.

