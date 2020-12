SCAZZO TRA FEDEZ E FABIO VOLO SULL’INIZIATIVA DEL CANTANTE CHE HA PORTATO AIUTI A PERSONE BISOGNOSE A MILANO - LO SPEAKER INCALZA: “LA BENEFICENZA SI FA IN SILENZIO” - FEDEZ RINTUZZA: “HO MESSO MANO AL MIO PORTAFOGLI E HO DONATO 100MILA EURO DI TASCA MIA. E QUESTO NON E’ IL CASO DELLA BENEFICENZA CHE SI FA MA NON SI DICE, PERCHÉ PARLANDONE ABBIAMO COINVOLTO BRAND E AZIENDE. VORREI INVITARLO A PARTECIPARE A QUESTA INIZIATIVA…” - PER LA SERIE: INVECE DI CRITICARE, FUORI I SOLDI - VIDEO

FEDEZ, DURISSIMA REPLICA A FABIO VOLO: "LO DICO A TUTTI PERCHÉ SONO UNA MER***". CLAMOROSO, LO SCONTRO È FUORI CONTROLLO

Scontro continuo. Botta e risposta. Fedez contro Fabio Volo. La vicenda è nota: il rapper ha fatto (pubblicamente) beneficenza girando per Milano a bordo della Lamborghini, circostanza che non è piaciuta a Fabio Volo, secondo il quale la beneficenza la si fa e non la si dice. Lo speaker, contro Fedez, ha usato parole pesantissime. E dunque ecco la risposta del marito di Chiara Ferragni, piovuta su una serie di story su Instagram rilanciate anche da Striscia la Notizia.

Il rapper, inizialmente, si difende dalle accuse piovute contro di lui anche per un'altra iniziativa a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo al tempo del Covid. Dunque, replica a Volo. Anche lui con parole dure. Dopo averlo invitato a partecipare alla sua iniziativa, ecco che aggiunge: "Ho messo mano al mio portafogli e ho donato 100mila euro di tasca mia. Non avrei voluto dirlo. Ma dato che Fabio Volo si è sentito in diritto di dirmi che avrei dovuto usare i miei soldi faccio questa cosa davvero poco elegante di dire quanto ho donato perché sono una m***". Si attende il prossimo capitolo della polemica.

FEDEZ FA BENEFICENZA IN LAMBORGHINI? "PERCHÉ DIVENTO MATTO": FABIO VOLO LO MASSACRA

Un po' Robin Hood, un po' Babbo Natale: Fedez regala 5.000 euro a cinque persone a caso in giro per Milano e Fabio Volo lo massacra. Dopo aver raccolto i fondi attraverso la piattaforma social di Twitch, il marito di Chiara Ferragni, fresco di Ambrogino d'oro per l'impegno contro il Covid, si è impegnato nel tour solidale girando per le strade di Milano sulla sua Lamborghini. "La beneficenza si fa in silenzio", protesta Volo durante Il Volo del Mattino, su Radio Deejay.

