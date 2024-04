SCENE DA UN PATRIMONIO - CONTINUANO GLI SCAZZI A DISTANZA TRA I "BRANGELINA": ANGELINA JOLIE HA ACCUSATO BRAD PITT DI AVERLA "PROSCIUGATA ECONOMICAMENTE" A CAUSA DEL DIVORZIO E DELLA LUNGA BATTAGLIA LEGALE CON AL CENTRO L’AZIENDA VINICOLA CHE LA COPPIA AVEVA ACQUISTATO - L'ATTORE HA RISPOSTO ALLE ACCUSE DELLA EX MOGLIE: "A QUANDO CI SIAMO LASCIATI LE HO DATO OLTRE 100 MILIONI DI DOLLARI, TRA PRESTITI, ASSEGNI PER IL MANTENIMENTO E…"

[…] Nonostante siano passati ormai otto anni dal loro divorzio, Angelina Jolie è tornata all’attacco del suo ex Brad Pitt. L’attrice, infatti, ha accusato l’ex marito di averla prosciugata economicamente a causa della lunga battaglia legale con al centro l’azienda vinicola che la coppia aveva, quando ancora era sposata.

Il Daily Mail però, dopo aver ascoltato le fonti vicine a Pitt, ha affermato che le accuse della Jolie non corrispondono al vero: “Da quando la loro relazione si è conclusa con un divorzio dopo un matrimonio di due anni, le sue fortune sono aumentate vertiginosamente”. E si parla di ben 100 milioni di dollari. Inoltre Pitt non si è mai tirato indietro, sempre secondo il sito inglese, fornendo alla ex milioni in prestiti, altri soldi mantenimento dei figli e una percentuale della proprietà al centro della controversia legale di cui tanto si parla in queste ore. […]

Sempre il Daily sottolinea: “Lungi dall’essere intenzionato a rovinare la sua ex, sembra che Brad si sia fatto in quattro per sostenere Angie e aiutarla finanziariamente nonostante lei sembri così vendicativa”. […]

