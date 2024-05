i soliti ignoti

DAGOREPORT DEL 17 APRILE 2024 - BENVENUTI ALLA PROVA DEL “NOVE”! DOPO LA COSTOSA OPERAZIONE SUL ''BRAND AMADEUS'' (UN INVESTIMENTO DI 100 MILIONI DI DOLLARI IN 4 ANNI), A DISCOVERY NON VOGLIONO STRAFARE. E RESTERANNO FERMI, IN ATTESA DI VEDERE COSA SUCCEDERA' NELLA RAI DI ROSSI-MELONI - ''CORE BUSINESS' DEL CANALE NOVE: ASCOLTI E PUBBLICITÀ, QUINDI DENTRO LE SMORFIE E I BACETTI DI BARBARELLA D'URSO E FUORI L’INFORMAZIONE (L’IPOTESI MENTANA NON ESISTE)

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dagoreport-ndash-benvenuti-prova-ldquo-nove-rdquo-nbsp-dopo-391986.htm

ALESSANDRo ARAIMO

NON SOLO AMADEUS. LA RAI PERDE L'OPZIONE SUL QUIZ “SOLITI IGNOTI” CHE ORA PUÒ TRASLOCARE, COL CONDUTTORE, SUL NOVE

Estratto dell’articolo di Salvatore Merlo per “il Foglio”

La Rai ha lasciato scadere l’opzione di rinnovo del seguitissimo quiz i “Soliti ignoti”, il programma condotto da Amadeus, cioè dal presentatore che a sua volta sta clamorosamente lasciando la Rai per approdare al Nove. Notizia del Foglio. E ora la domanda è: assieme ad Amadeus, Nove prenderà pure il programma com’era già successo con Fabio Fazio che aveva traslocato con il marchio di “Che tempo che fa”?

AMADEUS - MEME BY SARX88

Ai piani alti della tv di stato smentiscono categoricamente: “Non accadrà mai”. Mentre da Vanni, cioè al bar di Viale Mazzini, tutti dicono che è già successo: Nove sta trattando con Banijay, la casa di produzione che possiede il format. Di più: ci sono autori dei “Soliti ignoti” che stanno già lavorando con Amadeus. L’affare è fatto. Chissà.

[…] Ballano milioni di euro. Com’è possibile che la Rai abbia fatto scadere l’opzione di rinnovo, quasi dimenticandosene? […] Una trasmissione come i “Soliti ignoti” viene pagata dalla Rai circa 50 mila euro a puntata. Per circa 200 puntate. E va in onda da almeno dieci anni. Milioni di euro. Perché la Rai […] aveva lasciato scadere (pare a ottobre del 2023) l’opzione?

soliti ignoti – il ritorno – speciale telethon 3

Questo è un piccolo ma importante mistero che può avere solo due spiegazioni, se si esclude quella del dolo. La prima spiegazione è la confusione e la sciatteria: non si erano accorti dell’opzione in scadenza. La seconda e più probabile ragione è quella che se n’erano accorti ma davano per scontato che nessuno porta via un programma alla Rai.

In Rai infatti ragionano ancora come se agissero in condizione di duopolio televisivo con Mediaset. Ovvero come se non ci fosse vera concorrenza. Ma non è più così. Nove, che è di proprietà dell’americana Warner, investe, è aggressiva, e sta riscrivendo gli equilibri del sistema radiotelevisivo italiano.

amadeus i soliti ignoti speciale telethon fabio fazio e alessandro araimo AMADEUS EX MACHINA - MEME BY EMILIANO CARLI amadeus annuncia l'addio alla rai