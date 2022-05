LA SCORA SIAMO NOI – IL CASO DEL PETOMANE IN RAI SCATENA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, NICOLA MORRA, CHE NE CHIEDE LA SOSPENSIONE - IL GIORNALISTA DEL TG2, VALTER VECELLIO: “PER ADESSO È SOSPETTO DI INQUINAMENTO, SI VEDRÀ SE MAFIOSO O MENO. IN RAI CI SONO CIRCA TREMILA GIORNALISTI IN SERVIZIO, E NON PARLIAMO DI QUELLI CHE COLLABORANO A VARIO TITOLO. UN’INCHIESTA PER CONOSCERE SE, E DA CHI SONO STATI RACCOMANDATI, CI STA TUTTA” – “NEI ‘PALAZZI’, PIÙ DI QUALCUNO HA BISOGNO DI RIPOSARSI, FORSE ANCHE DI UN DOTTORE DI QUELLI BRAVI…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

più di qualcuno nei “palazzi” ha bisogno di riposarsi, forse anche di un dottore di quelli bravi e pazienti.

Ancora non si spegne l’eco del “fare” del COPASIR, Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, che si occupa degli “ospiti” nei talk più o meno informativi: se siano o meno prezzolati da Mosca (se poi si scopre che intervengono a titolo gratuito e nessuno li foraggia in rubli?) Per scoprire se sono o no agenti di Putin, intanto andranno in trasferta a Washington.

Ora la storia della conduttrice del “Tg1” “punita” (non si è ancora capito per quale motivo) anni fa a “convivere” in una stanza con un collega “colpevole” di emissioni anali sgradevoli; parrebbe che il petomane sia stato “intercettato” mentre chiedeva una raccomandazione a un ex parlamentare colpevole di concorso esterno mafioso.

Poteva perdere la ghiotta occasione il presidente della commissione parlamentare antimafia, l’indimenticabile Nicola Morra? Certo che no; e prontamente chiede la sospensione del pestifero giornalista, per adesso è sospetto di inquinamento, si vedrà se mafioso o meno.

In RAI ci sono circa tremila giornalisti in servizio, e non parliamo di quelli che collaborano a vario titolo. Un’inchiesta per conoscere se, e da chi sono stati raccomandati, ci sta tutta.

C’era una volta una Commissione antimafia: da Girolamo Li Causi, a Gerardo Chiaromonte, Pio La Torre, Cesare Terranova… ora Morra; e non è un gioco. Hai voglia di coltivare l’ottimismo della volontà. Incombe il pessimismo della ragione, dice che davvero tutto finisce.

Valter Vecellio

