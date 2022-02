LE SCRITTRICI ITALIANE SE LA CANTANO E SE LA SUONANO, CON UN UNICO COMANDAMENTO: VIETATO CRITICARLE - CHIEDETE A GIORGIO MONTEFOSCHI, MESSO IN CROCE SU TWITTER PER AVER DETTO LA SACROSANTA VERITÀ: “LE SCRITTRICI ITALIANE? UNA CAVALCATA DELLE VALCHIRIE. NON SENTE LA MUSICA? OGNI VOLTA CHE ESCE UN NUOVO LIBRO TUTTE LE ALTRE SI AFFANNANO A GRIDARE CHE HA CAMBIATO LE LORO VITE. MA QUANTE VOLTE CAMBIANO VITA? QUANTE VITE HANNO?” - MASCHERONI: “L’INTERVISTA È DEL 6 FEBBRAIO, MA NESSUNO SE NE ACCORGE FINO A QUANDO VALERIA PARRELLA SCATENA CON UN POST LE SCRITTRICI VERGINI GUERRIERE. A UN CERTO PUNTO SI CAPISCE CHE C'È ANCHE UNA CHAT PRIVATA SU CUI…”

1 - LO SGUARDO CAUSTICO DI GIORGIO MONTEFOSCHI: «ITALO CALVINO, SCRITTORE FURBO E SOPRAVVALUTATO»

Estratto dell’articolo di Matteo Nucci per https://espresso.repubblica.it/

giorgio montefoschi

Mi dica i cinque scrittori decisivi del Novecento.

«Gadda su tutti. Elsa Morante, Landolfi. Parise e Bassani già li ho nominati».

E stranieri?

«Proust. Poi Mann, il sublime Musil, Durrell e Lowry».

E oggi?

«Javier Marías e Pamuk. Verso Pamuk nutro un’invidia enorme, ma un’invidia sana, buona. Che scrittore!».

valeria parrella.

Giovani italiani?

«Mencarelli. “Tutto chiede salvezza” mi era piaciuto molto. Ha una bella e lunga strada davanti».

Scrittrici?

«Nessuna. È una cavalcata delle Valchirie».

In che senso?

«Non sente la musica? Ogni volta che esce un nuovo libro di una scrittrice italiana tutte le altre si affannano a gridare che ha cambiato le loro vite. Ma quante volte cambiano vita? Quante vite hanno?».

il tweet di valeria parrella contro giorgio montefoschi

2 - LA CAVALCATA (SOCIAL) DELLE VALCHIRIE CONTRO IL MASCHILISTA MONTEFOSCHI

Luigi Mascheroni per “il Giornale”

Tempo fa un libraio di Bologna, temerariamente della Feltrinelli, e su Repubblica per di più, in un'intervista disse di non leggere libri di donne. E per fortuna non disse «femmine». Si può immaginare come finì. Intervenne persino Inge Feltrinelli (era il 2015) e un'orda di scrittrici urlò alla discriminazione, contro l'«ottuso maschilismo» e bla bla bla, qua qua qua.

Ma oggi succede di peggio. Giorgio Montefoschi, in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo Dell'anima non mi importa (La nave di Teseo), intervistato dal sempre ottimo Matteo Nucci su l'Espresso - solo per fatalità testata di riferimento del mondo transfemminista, Lgbt, «no gender» e #MeToo - alla domanda sulle sue scrittrici preferite, risponde, icasticamente: «Nessuna. È una cavalcata delle Valchirie». In che senso? «Non sente la musica? Ogni volta che esce un nuovo libro di una scrittrice italiana tutte le altre si affannano a gridare che ha cambiato le loro vite. Ma quante volte cambiano vita? Quante vite hanno?».

giorgio montefoschi dell'anima non mi importa

E potremmo fermaci qui. Ci piace l'odore del napalm quando scoppia una guerra fra le scrittrici italiane e il resto del mondo.

Prima cosa che ci è venuta in mente quando abbiamo letto la frase «Ogni volta che esce un nuovo libro di una scrittrice italiana tutte le altre si affannano a gridare che ha cambiato le loro vite»: le recensioni incrociate, via quotidiani, festival, tv o social fra Murgia-Valerio-Stancanelli-Lattanzi-Tagliaferri.

«Amo'!!», «Bella», smack, «Ti Lovvo» cuoricini e hashtag #LeNuoveEroidi... La seconda, quei racconti a staffetta per magazine rosa, tipo Avallone-Postorino-Gamberale-Ciabatti... Emoticon: faccino che sbadiglia.

Comunque. L'intervista è del 6 febbraio, ma nessuno se ne accorge fino a quando, su Twitter, Valeria Parrella scatena con un post le scrittrici vergini guerriere. A un certo punto si capisce che c'è anche una chat privata su cui la Parrella discute con una compagine di valchirie dell'intervista di Montefoschi («I commenti? Irripetibili»), ma per divertirsi bastano e avanzano i tweet pubblici che si riversano contro Montefischi, Montefiaschi, Montecazzi...

Chiara Gamberale

Fra le divinità norrene che partecipano alla cavalcata si segnalano, fra le altre: Viola Ardone, Annalisa Cuzzocrea, Helena Janeczek, Loredana Lipperini, Letizia Pezzali, Laura Campiglio, Giulia Blasi... Neofemminismo, Walkürenritt, ironia e suscettibilità... La Rete sarà il tuo Walhalla.

Per altro Montefoschi si riferisce soltanto alle scrittrici viventi, perché di Elsa Morante e Fabrizia Ramondino parla benissimo. E soprattutto la parte più interessante dell'intervista è la risposta alla domanda «Grandi sopravvalutati?». «Calvino. Uno scrittore furbo. Maneggiava Einaudi e il Pci così da avere un enorme potere. Che ha esercitato fino in fondo. Scriveva bene, per carità. Ma non basta scrivere bene». Che passa inosservata. #NessunoTocchiCalvino

teresa ciabatti 8

Se una notte d'inverno una valchiria...

Citazione di Giovanni Papini: «Se gli scrittori non leggessero e i lettori non scrivessero, le cose nella letteratura andrebbero straordinariamente meglio». Hashtag: #NonUnaDiMeno

VALERIA PARRELLA 3 valeria parrella