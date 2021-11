SE AMAZON PRODUCE UNA SERIE SUI FERRAGNEZ, A MAGGIOR RAGIONE POSSIAMO SORBIRCI UNA FICTION SUL GRANDE AL BANO - IL CANTANTE ANNUNCIA A "OGGI": "CI SARÀ UNA SERIE DI QUATTRO PUNTATE SULLA MIA VITA, IN CUI C'È STATO VERAMENTE DI TUTTO, VITTORIE, SCONFITTE, DRAMMI, MALATTIE. DALLA PROSTATA ALL’INFARTO, PASSANDO PER L’ISCHEMIA E L’EDEMA ALLE CORDE VOCALI. MA NON MI SONO MAI ARRESO"

«Ci sarà una fiction in quattro puntate sulla mia vita. È notizia di questi giorni. C’è stato un incontro con Publispei, e che io sappia stanno iniziando a scrivere la sceneggiatura. Il titolo? Non mi dispiacerebbe se fosse “Al Bano - Una vita da romanzo”, perché nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto: vittorie, sconfitte, drammi, malattie: dalla prostata all’infarto, passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali. Ma non mi sono mai arreso».

Così Al Bano in un’intervista a OGGI, in edicola da domani, nella quale rivela anche la sua nuova scommessa imprenditoriale («Sto costruendo da luglio una nuova cantina, a Cellino.

Voglio portare la produzione da 1,5 milioni di bottiglie attuali, a 5 milioni») e i suoi progetti, dalla serata di Capodanno in tv su Canale 5 («Mi hanno chiamato, so solo che presenterò con Federica Panicucci e che ovviamente canterò anche parte del mio repertorio») ai concerti all’estero.

E sulla fiction destinata a Rai 1 dice: «Ovviamente il mio ruolo stavolta non potrà essere attoriale né di regia: autorizzerò il testo e lo supervisionerò. Chi interpreterà Al Bano? Non lo so ancora, ma è una scelta che andrà fatta con estrema cura, per passare dalla mia adolescenza all’età matura».

